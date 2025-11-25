Die Stimmung ist schlecht bei Borussia Dortmund. Die Fans verpassen Klubboss Hans-Joachim Watzke einen Denkzettel, die Profis lassen Punkte liegen - und stehen gegen Villarreal unter Druck.

Von der schallenden Ohrfeige für Klubboss Hans-Joachim Watzke und den Buhrufen nach dessen Wahl wusste Waldemar Anton noch nichts, als er am Rande der Dortmunder Mitgliederversammlung über die Stimmung bei der Borussia redete.

Man solle "kein großes Drama daraus machen", bat der Abwehrspieler und meinte damit eigentlich die stockende sportliche Entwicklung bei Borussia Dortmund. Doch die Wortwahl passte auch perfekt auf die Gemengelage im Verein.

Vor wenigen Wochen noch herrschte große Zuversicht, mitunter sogar Euphorie, dass Dortmund auf dem Weg zurück zu alter Stärke, womöglich ein ernsthafter Bayern-Jäger sei. Die lange Erfolgsserie in der Bundesliga, starke Auftritte in der Champions League - unter dem neuen Trainer Niko Kovac schien sich Stabiles zu entwickeln.

Doch nach drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg mit insgesamt acht Gegentoren sind die Zweifel zurückgekehrt. Gegen den FC Villarreal am Dienstag (ab 21:00 im Liveticker) steht plötzlich wieder Grundsätzliches infrage.

"Wir sind gefestigt genug, um den Schalter umzulegen", behauptete Anton und sprach von "Kleinigkeiten, die wir abstellen müssen", und "kleinen Fehlern, die nicht passieren dürfen". Wie beim ebenso spektakulären wie enttäuschenden 3:3 im Bundesliga-Verfolgerduell gegen den VfB Stuttgart, bei dem der BVB zum vierten Mal in dieser Saison in den Schlussminuten einen Sieg aus der Hand gegeben hatte.

Doch nicht nur sportlich knirscht es beim Traditionsklub unüberhörbar. Als am Sonntagabend die Mitglieder den bisherigen Profi-Boss Watzke bei der Wahl zum Vereinspräsidenten mit nur 59 Prozent Zustimmung - ohne Gegenkandidaten - abstraften, zeigten sich tiefe Risse.