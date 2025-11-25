Auf Eintracht Frankfurt wartet in der Champions League gegen Atalanta Bergamo ein Schlüsselspiel - das Duell könnte eine entscheidende Rolle im Kampf ums Weiterkommen spielen.

Erst stimmte Dino Toppmöller seine Mannschaft mit ernster Miene ein, dann folgte gleich der ein oder andere Klaps für den Coach. Zwei Tage nach seinem 45. Geburtstag musste "Toppi" durch die Gasse seiner Spieler huschen, die amüsiert ihren Trainer "abwatschten". Leichtigkeit und Ernst lagen beim Abschlusstraining im Waldstadion vor dem wegweisenden Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta Bergamo nahe beieinander.

Die Eintracht hat am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) viel vor. "Es ist noch alles möglich. Wir haben unser vorletztes Heimspiel und wollen unbedingt gewinnen, um unsere Chance aufs Weiterkommen so groß wie möglich zu halten", sagte Offensivspieler Ansgar Knauff, nachdem er und seine Kollegen zuletzt erneut in alte Muster verfallen waren.

Denn nicht nur auf dem Trainingsplatz, auch beim 4:3-Sieg in der Bundesliga bei Aufsteiger 1. FC Köln zeigte die Eintracht am vergangenen Wochenende wieder zwei verschiedene Gesichter. Ein Spektakel, von dem Toppmöller eigentlich wegkommen wollte - vor allem das späte Zittern schmeckte dem Coach nicht.