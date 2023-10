FC Kopenhagen vs. FC Bayern München heute live: Übertragung im TV, Livestream - Endstand 1:2

Anzeige

Der FC Bayern München trifft am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League auf den FC Kopenhagen.

UPDATE, 3. Oktober, 20:00 Uhr: Tel und Musial retten den FC Bayern

Der FC Bayern überzeugt auch im zweiten Champions-League-Spiel der Saison nur teilweise, feiert aber den zweiten Sieg und damit einen perfekten Start. Beim FC Kopenhagen gewinnt der deutsche Rekordmeister nach Rückstand verdient, aber auch glücklich mit 2:1. Lange sehr uninspirierte Gäste waren nach einer knappen Stunde in Rückstand geraten und liefen danach zunächst planlos an.

Dann sorgten drei individuelle Glanzlichter für die Wende. Zunächst besorgte Musiala mit einem Solo den Ausgleich, dann bereitete der eingewechselte Müller mustergültig den Führungstreffer von Tel vor. Und in der Nachspielzeit hielt dann Keeper Ulreich mit einer Weltklasseparade den Sieg fest.

Die Defensivleistung der Bayern warf auch heute einige Fragen auf, aber unter dem Strich steht der siebte Sieg aus den letzten neun Spielen. Und das kann sich natürlich sehen lassen. Am Sonntag geht es für beide Teams in der heimischen Liga weiter. Kopenhagen tritt bei Aarhus GF an, die Bayern empfangen den SC Freiburg. Vielen Dank fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal!