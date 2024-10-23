- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League Highlights

UEFA Champions League 2025/26 live: Die Highlights im Free-TV und im Stream auf Joyn

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 10:19 Uhr
  • ran.de

Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.

Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.

Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Am 10.12. ab 23:00 Uhr LIVE auf Joyn: Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

- Anzeige -

Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.

- Anzeige -

Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung übertragen?

Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?

  • Mittwoch, 10. Dezember 2025; 23:00 Uhr
Mehr News und Videos
2248618637
News

Nach der Wutrede: Wohin könnte Mo Salah wechseln?

  • 08.12.2025
  • 12:21 Uhr
Messi
News

Müller geschlagen: Messi führt Inter Miami zum MLS-Titel

  • 08.12.2025
  • 11:56 Uhr
DFB-Pokal
News

DFB-Pokal-Auslosung: Bayern hat Knaller-Heimspiel

  • 08.12.2025
  • 11:54 Uhr
Fussball, Herren, Saison 2024 2025, 1. Bundesliga (8. Spieltag), 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt, v. l. Mannschaftsarzt Fabian Plachel (Eintracht Frankfurt), Rasmus Kristensen (Eintracht F...
News

Eintracht feuert Mannschaftsarzt aus kuriosem Grund

  • 08.12.2025
  • 10:49 Uhr

Wilde Miami-Party mit Lionel Messi und David Beckham

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0
Auslosung Europa League
News

Europa League live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 08.12.2025
  • 10:23 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 08.12.2025
  • 10:22 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 08.12.2025
  • 10:21 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 08.12.2025
  • 10:20 Uhr
Interimstrainer beim FCA: Manuel Baum
News

Manuel Baum vor 100. Pflichtspiel – Jetzt braucht er wohl ein Pferd

  • 08.12.2025
  • 10:15 Uhr