Champions League: Marco Reus als DAZN-Experte beim BVB-Spiel

Der langjährige BVB-Profi Marco Reus kehrt zum BVB zurück und wechselt dort am Mittwoch die Perspektive. Er wird als Experte bei der DAZN-Übertragung des Champions-League-Spiels gegen den FK Bodö/Glimt tätig sein.

Wie DAZN am Freitag mitteilte, wird Marco Reus in der kommenden Woche seine Rückkehr an alter Wirkungsstätte feiern - als TV-Experte für die Champions League.

Reus unterstütze "am Spielfeldrand im Vorlauf sowie in der Nachberichterstattung mit seinen fachlichen Einschätzungen". Die Übertragung beginnt am 10. Dezember um 20.15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.