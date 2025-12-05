- Anzeige -
Fußball

Champions League: Marco Reus als DAZN-Experte beim BVB-Spiel

Der langjährige BVB-Profi Marco Reus kehrt zum BVB zurück und wechselt dort am Mittwoch die Perspektive. Er wird als Experte bei der DAZN-Übertragung des Champions-League-Spiels gegen den FK Bodö/Glimt tätig sein.

Wie DAZN am Freitag mitteilte, wird Marco Reus in der kommenden Woche seine Rückkehr an alter Wirkungsstätte feiern - als TV-Experte für die Champions League.

Reus unterstütze "am Spielfeldrand im Vorlauf sowie in der Nachberichterstattung mit seinen fachlichen Einschätzungen". Die Übertragung beginnt am 10. Dezember um 20.15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

Marco Reus: weitere Experteneinsätze noch nicht geklärt

Ob Reus auch bei weiteren Spielen als Experte zu Gast sein wird, sei laut DAZN aktuell noch nicht absehbar. Am Mittwoch sind neben Reus Christina Rann (Moderation), Sebastian Kneißl (Experte), Mario Rieker (Kommentar) und Freddy Harder (Reporter) vor Ort im Einsatz.

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Der 36 Jahre alte Reus hat von 2012 bis 2024 für den BVB gespielt, mittlerweile ist der in den USA für Los Angeles Galaxy aktiv. Im vergangenen Jahr gewann er mit seinem Team die MLS-Meisterschaft, in dieser Saison verpasste er den Sprung in die Play-Offs. Die Dortmunder dagegen sind in der Königsklasse auf Kurs, nach fünf Vorrundenspielen belegen sie den sechsten Platz.

