FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: Champions League im Free-TV, Livestream und Ticker

Am 5. Spieltag treffen in der Champions League zwei absolute Giganten aufeinander. In Liverpool kommt es zum Duell zwischen den "Reds" und Real Madrid. So seht ihr das Spiel live im TV und Stream oder im Ticker.

Der FC Liverpool und Real Madrid gehören zu den größten Namen im europäischen Fußball. Am 5. Spieltag der Champions League treffen beide aufeinander.

Während die "Reds" von Platz eins der Tabelle grüßen, stehen die "Königlichen" vor dem Gastspiel auf der Insel bereits gehörig unter Druck. Nach nur zwei Siegen aus vier Partien rangiert Real lediglich auf Rang 18. Eine weitere Niederlage würde die direkte Qualifikation für das Achtelfinale vorerst in weite Ferne rücken lassen.

Besonders bitter: Gegen Liverpool muss Madrid-Coach Carlo Ancelotti auf Vinicius Jr. verzichten. Der Brasilianer fällt mit einer Muskelverletzung einige Wochen aus. Nutznießer dieses Ausfalls könnte Star-Neuzugang Kylian Mbappe sein. Der Franzose, der bisher nur zeitweise in Madrid überzeugen konnte, könnte nun häufiger auf seiner Lieblingsposition auflaufen.

Schon in der Liga beackerte der 25-Jährige den linken Flügel und erzielte beim 3:0-Sieg gegen Leganes einen Treffer. In der Champions League soll es nun so weitergehen.