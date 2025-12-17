Ousmane Dembele von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist Weltfußballer des Jahres 2025. Doch stand er auch bei den Weltfußballern der letzten Jahre rund um Weltmeister Lionel Messi am höchsten im Kurs?

Zumindest was den achtmaligen Weltfußballer Messi angeht, lässt sich diese Frage mit Ja beantworten: Der als Kapitän von Argentinien stimmberechtigte Superstar setzte den Stürmer von Paris Saint-Germain auf die Eins.

Immerhin Platz drei auf Messis Stimmkarte ging an die alte Liebe FC Barcelona: Youngster Lamine Yamal, der auch insgesamt Dritter wurde, bekam einen Punkt – einmal fünf, einmal drei und einmal einen Punkt durfte jeder Stimmberechtigte vergeben.

Ganz anders sah das bei Barca-Star Robert Lewandowski aus. Der ehemalige Bayern-Stürmer, selbst Weltfußballer von 2020 und 2021, gab alle drei Plätze an Teamkollegen.

Er votierte für Lamine Yamal, die weiteren Stimmen gingen an Raphinha und Pedri. Der letzte im Bunde der noch aktiven Weltfußballer, die abstimmen durften, Luka Modric, entschied sich für Vitinha.