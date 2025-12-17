Fussball
FIFA-Weltfußballer 2025: So stimmten Lionel Messi, Luka Modric und Co. ab
- Veröffentlicht: 17.12.2025
- 12:54 Uhr
- ran.de
Ousmane Dembele von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist Weltfußballer des Jahres 2025. Doch stand er auch bei den Weltfußballern der letzten Jahre rund um Weltmeister Lionel Messi am höchsten im Kurs?
Zumindest was den achtmaligen Weltfußballer Messi angeht, lässt sich diese Frage mit Ja beantworten: Der als Kapitän von Argentinien stimmberechtigte Superstar setzte den Stürmer von Paris Saint-Germain auf die Eins.
Immerhin Platz drei auf Messis Stimmkarte ging an die alte Liebe FC Barcelona: Youngster Lamine Yamal, der auch insgesamt Dritter wurde, bekam einen Punkt – einmal fünf, einmal drei und einmal einen Punkt durfte jeder Stimmberechtigte vergeben.
- Bundestrainer Julian Nagelsmann und Joshua Kimmich stimmen für Vitinha
- Kommentar: Weltfußballer Ousmane Dembele: Warum ich ihn nicht gewählt hätte
Ganz anders sah das bei Barca-Star Robert Lewandowski aus. Der ehemalige Bayern-Stürmer, selbst Weltfußballer von 2020 und 2021, gab alle drei Plätze an Teamkollegen.
Er votierte für Lamine Yamal, die weiteren Stimmen gingen an Raphinha und Pedri. Der letzte im Bunde der noch aktiven Weltfußballer, die abstimmen durften, Luka Modric, entschied sich für Vitinha.
Wie stimmten Bundesliga-Gesichter?
Harry Kane, der selbst zur Wahl stand, hatte ebenfalls den richtigen Riecher: Bei ihm stand Dembele genauso ganz oben auf dem Wahlzettel wie bei Carlo Ancelotti. Kane selbst war immerhin für Teamkollege Alphonso Davies die erste Wahl als FIFA-Weltfußballer, beim langjährigen Teamkollegen in Tottenham, Heung-min Son, und bei Deutschland-Kapitän Joshua Kimmich landete der Bayern-Stürmer auf Platz zwei.
Auch die deutschen Coaches hatten die Tormaschine auf dem Zettel: Nationaltrainer Julian Nagelsmann wählte Kane auf Platz drei, bei Österreich-Trainer Rangnick landete er auf zwei und England-Coach Thomas Tuchel wählt seinen englischen Stürmer auf die Eins.
Wer stimmte für sich selbst?
So dreist war niemand – obwohl durchaus einige die Chance dazu gehabt hätten. Neben dem nominierten Kane, der für England abstimmen durfte, saßen auch Achraf Hakimi, Kapitän von Marokko, und Mohamed Salah, Kapitän von Ägypten, mit am Tisch. Salah stimmte für Hakimi, Hakimi stimmte für Kylian Mbappe. Der bekommt dann nächstes Jahr wieder die Chance, selbst erstmals FIFA-Weltfußballer zu werden, genauso wie Lamine Yamal und Harry Kane.