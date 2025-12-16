- Anzeige -
FC Bayern: Top-Star irritiert bei Instagram und löscht alle Bilder vom deutschen Rekordmeister

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 10:06 Uhr
  • ran.de

Leon Goretzka sorgt für Aufsehen. Bei Instagram löscht er nahezu alle Bilder, die in Bezug zum FC Bayern stehen.

Irritierende Aktion von Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. So löschte der Sportler auf Instagram so gut wie alle Bilder mit Bezug zum Rekordmeister. Auch die Postings aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 sind nicht mehr sichtbar.

Der Hintergrund der Aktion ist bislang unklar. Unzählige Anhänger spekulierten sofort über einen bevorstehenden Abgang des 30-Jährigen, dessen Kontrakt in München im kommenden Sommer ausläuft.

Zwar kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass namhafte Fußballer mit Social-Media-Aktionen Wechsel ankündigten – oder gar forcierten –, zu Goretzka dürfte ein derartiges Vorgehen aber kaum passen.

Immer wieder bekannte sich dieser in der Vergangenheit klar zum Klub, obwohl er teils schon abgeschrieben war und als Wechselkandidat galt. So erklärte er unter anderem im vergangenen Sommer im Interview mit der "Welt am Sonntag": "Ich liebe den FC Bayern."

FC Bayern: Leon Goretzka löscht fast alle FCB-Bilder

Ein möglicher Grund für das Verschwinden der unzähligen Bilder könnte seine aktuelle Situation sein. Goretzka wird zuletzt von Anhängern teils heftig kritisiert – wiederholt weder konstruktiv noch sachlich.

Im Zuge der Löschung sind viele unschöne Kommentare verschwunden. Neben einem Bild vom Oktoberfest hat Goretzka allerdings ein Bild in Bayern-Trainingsklamotten aus seiner Seite belassen.

Zwar ist dieses bereits vier Monate alt, dennoch häuften sich darunter schnell Stimmen wie: "Bro, du hast vergessen, dieses hier zu löschen."

In der aktuellen Spielzeit hat es Goretzka nicht einfach. Nachdem er sich in der vorherigen Spielzeit wieder in das Team und die DFB-Auswahl gekämpft hatte, kommt er derzeit zwar zum Einsatz, in den wichtigen Spielen muss er aber meist für Aleksandar Pavlovic weichen.

