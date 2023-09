Harry Kane warnt FC Bayern München vor Manchester United

Dennoch müsse man auf sie vorbereitet sein, ergänzte Englands Teamkapitän. Und natürlich wolle der FC Bayern die Zuschauer so früh wie möglich hinter sich bringen und das Spiel mit viel Intensität angehen, meinte Kane:

ManUnited befindet sich mit dem früheren Bayern-II-Coach Erik ten Hag derzeit in der Krise - nur Platz 13 in der Premier League.

Die Bayern erwarte am Mittwoch ( 21:00 Uhr im Liveticker ) zum Auftakt der Champions League ein schweres Spiel.

"Die Champions League ist immer etwas Besonderes, und mein erstes Spiel mit Bayern München wird mir in Erinnerung bleiben – also hoffe ich, dass es positiv verläuft", so der Stürmer.

Positiv verläuft bisher schon die Zusammenarbeit des 30-Jährigen mit seinem neuen Trainer Thomas Tuchel. "Er ist ein wirklich guter Typ und hat großartige Ideen: wie wir spielen wollen und uns aufstellen wollen. Unsere Beziehung ist gut und ich denke, dass sich das mit der Zeit noch weiterentwickeln wird, wenn wir uns noch besser kennenlernen", sagte der 100-Millionen-Einkauf und fügte an: "Er ist einer der Top-Trainer weltweit und pusht mich – und alle anderen Spieler –, uns zu verbessern."

Harry Kane brauchte in der Bundesliga keinerlei Anlaufzeit: Vier Tore in vier Spielen sind ein vielversprechender Anfang in Deutschland.