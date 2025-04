ran hat die Stars des FC Bayern in einer Einzelkritik benotet.

Eric Dier (76.) brachte die Münchner mit einem Kopfballtreffer wieder ran, doch der fehlende Treffer zur Verlängerung wollte in einer spannenden Schlussphase nicht fallen. Es blieb beim 2:2, zu wenig für den Einzug ins Halbfinale.

Nach der 1:2-Niederlage in Hinspiel in München ließ zunächst Harry Kane (52.) den deutschen Rekordmeister durch sein Führungstor träumen, doch Inter Mailand drehte die Partie durch Treffer von Lautaro Martinez (58.) und den früheren Bayern-Spieler Benjamin Pavard (61.).

Der FC Bayern kommt im Rückspiel bei Inter Mailand nicht über ein Unentschieden hinaus, der Traum vom "Finale dahoam" in der Champions League ist beendet. ran hat die Bayern-Stars in einer Einzelkritik benotet.

Über weite Strecken Turm in der Schlacht. Stark in der Strafraumbeherrschung und mit überragendem Reflex gegen Bastoni (50.). Kassiert dann zwei Gegentore aus kurzer Distanz, für die er nichts kann. ran -Note: 2

Kämpferisch ein Leader. Schnappt sich seine Kollegen und mahnt immer wieder Konzentration und Ernsthaftigkeit an. Im Spiel nach vorne mit Licht und Schatten. Verdaddelt einige Angriffe, die er selbst eingeleitet hat. Rettet mit höchstem Risiko gegen Thuram (48.). Geht in Minute 83 entkräftet vom Platz. ran -Note: 3

Wie schon in den vergangenen Wochen und Monaten oft gesehen, nicht komplett auf der Höhe. Lässt sich von Thuram zu einfach austanzen (9.). Kassiert Gelb (28.) weil er im Zweikampf gegen den Ex-Gladbacher viel zu spät kommt. Verursacht so den Freistoß, der zu Acerbis Riesenchance führt. Zu allem Überfluss verliert das Kopfballduell gegen Pavard, der das 2:1 für Inter macht (61.). Vier Minuten später nimmt ihn Kompany vom Feld. ran -Note: 5

Eric Dier

Ist lange Zeit der etwas stabilere von zwei wackeligen Innenverteidigern. Auch er sieht nach einem rüden Foul an Thuram die Gelbe Karte. In der zweiten Halbzeit defensiv nicht immer Herr der Lage, auch wenn er kurz vor Inters zweitem Treffer akrobatisch kurz vor der eigenen Linie klärt. Seine stärkste Szene hat der Engländer vorne, als er fast von der Grundlinie per Kopf zum Ausgleich trifft.

ran-Note: 3