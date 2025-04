Thomas Müller auf Nachfrage von "DAZN"-Experte Michael Ballack, ob es das letzte Spiel in der Champions League war : "Wahrscheinlich, ich schätze mal. Ich kenne die Planung tatsächlich noch nicht. Ich habe in den heißen Wochen noch nichts vorangetrieben. Also ist es mir auch völlig egal, was jetzt kommt."

Thomas Müller bei "DAZN" nach dem Spiel : "So emotional fühle ich es gerade nicht. Für meine Familie war es wahrscheinlich emotionaler. Mir macht es Spaß, das Ergebnis wird einem nicht geschenkt. Ich bin gar nicht so enttäuscht, wir spielen Fußball. Haben wir alles gegeben und können in den Spiegel schauen? Wir kommen gut ins Spiel, aber Inter ist auch gut. Du kannst alles sezieren, aber ich habe Spieler auf dem Feld gesehen, die alles gegeben haben. Vielleicht haben wir zehn Minuten verschenkt, haben uns dann aber wieder gefangen. In der ersten Viertelstunde waren wir besser als sie, da müssen wir eigentlich einen machen. Es war auf Augenhöhe, das ist Fußball."

Bayern-Trainer Kompany spricht von neuer Hoffnung

Bayern-Trainer Vincent Kompany bei "DAZN": "Im Fußball geht es um die Details. Es ist schade für uns. Uns fehlen die Tore. Inter ist offensivstark, das wissen wir. Aber wir waren auch gefährlich und hatten so viele Möglichkeiten. Jetzt gibt es das Finale in München nicht, aber in fünf Monaten gibt es wieder Champions-League-Spiele in München. Dann fängt die neue Geschichte an und die Hoffnung und das Gefühl, dass wir es schaffen. Für uns geht es immer weiter, auch wenn es bitter ist."

Kompany über Müller: "Er hat bis zur letzten Minute gekämpft. Wir werden in den nächsten Monaten noch mehr verstehen, wie wichtig er ist. Er ist einer der Größten, man wünscht sich immer solche Legenden im Verein."

Bayern-Stürmer Harry Kane bei "DAZN": "Es gibt viele Gründe für das Ausscheiden, wir hatten genügend Möglichkeiten, um mehr Tore zu schießen. Am Ende kassieren wir heute zwei Tore durch Standardsituationen. Wir hatten uns damit im Vorfeld beschäftigt, aber das hat das Momentum des Spiels komplett gedreht. In solch großen Spielen musst du immer da sein, es ist hart, so rauszufliegen. Aber so ist der Fußball."

Inter-Torwart Yann Sommer bei "DAZN": "Wir waren in den richtigen Momenten sehr effizient. Dass wir mit den zwei Toren so zurückkommen, ist groß. Wir wussten, dass wir viel aushalten mussten, haben das aber gut verteidigt. Die Tore nach den Eckbällen sind die entscheidenden Details."

"DAZN"-Experte Michael Ballack: "Jede Niederlage fühlt sich hart an, besonders auf diesem Niveau und nach diesen Leistungen. Inter war einen Ticken glücklicher, ist aber nicht unverdient weiter. Die Bayern haben alles rausgeholt und reingehauen, am Ende hat das Quäntchen Glück gefehlt."

Ballack über Harry Kane: "Jedes Jahr, das verstreicht, ohne den Titel zu gewinnen, das macht etwas mit dir. Vor allem weil er spürt, was mit dem Team möglich ist. Er bekommt nicht mehr so viele Möglichkeiten, ich würde es mir wünschen, dass er dranbleibt. Die Bayern brauchen einen Spieler wie ihn."