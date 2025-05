In einem irren Schlagabtausch im San Siro stand es nach 90 Minuten erneut 3:3 - in der Nachspielzeit gelang den Italienern der entscheidende Punch, um es in die Verlängerung zu schaffen.

In einem irren Halbfinal-Rückspiel der Champions League gewinnt Inter Mailand in der Verlängerung 4:3 gegen den FC Barcelona und steht damit im Finale. ran zeigt die Pressestimmen.

Barcelona "fällt erhobenen Hauptes in Mailand"

Marca (Spanien): "Maximale Grausamkeit für Barca. Die Schlagzeilen werden von Lamine handeln, aber der entscheidende Spieler in diesem Spiel war Sommer. Was für ein Spiel und was für ein Auftritt des Schweizer Torhüters. Spektakulär."

Mundo Deportivo (Spanien): "4:3: Barça steht erneut kurz vor einem epischen Erfolg und fällt erhobenen Hauptes in Mailand."

AS (Spanien): "Sommer verhindert Barcas Kunststück"

El Mundo (Spanien): "Grausame Strafe für Lamines Barca. Inter steht nach einem epischen Duell im Finale der Champions League."

Sport (Spanien): "Was für eine Ode an die Fußballgeschichte. Respekt vor Barca und Inter. Ein epochales Spiel, das nur durch den polnischen Schiedsrichter Marciniak mit mehreren Entscheidungen zu Ungunsten der Mannschaft von Flick getrübt wurde."

Daily Mail (England): "Das war herrlicher, ungefilterter Wahnsinn – das großartigste Champions-League-Halbfinale aller Zeiten."

The Mirror (England): "Inter Mailand besiegt Barcelona nach einem der besten Duelle aller Zeiten und erreicht das Champions-League-Finale."

L'Equipe (Frankreich): "FA-BU-LEUX. Wenn man einen Wunsch an die UEFA hätte, würde man ihr vorschlagen, nicht wieder 15 Jahre auf ein Halbfinale in der Champions League zwischen Inter und Barcelona warten zu müssen."

Blick (Schweiz): "Man dachte, das Hinspiel ist nicht mehr zu toppen – und dann kam dieses Rückspiel. 2:0 für Inter, dann 3:2 für Barca und am Ende gibt's eine Verlängerung, in der Inter das Spiel wieder zu seinen Gunsten dreht. 4:3 heißt es am Schluss, die Nerazzurri stehen im Champions-League-Finale. Was für ein Spiel! 'Grazie mille' dürfen aber alle einem Mann sagen: Yann Sommer."