Inter Mailand und der FC Barcelona liefern sich einen unglaublichen Schlagabtausch – und erinnern daran, warum Fußball "leider geil" ist. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Der Abpfiff im San Siro hatte am Dienstagabend beinahe etwas Tragisches.

Für den FC Barcelona sowieso. Die Katalanen waren nach großem Kampf und großer Leistung knapp gegen Inter Mailand aus der Champions League ausgeschieden. Aber auch für die Fußball-Fans in aller Welt glich der Abpfiff einer Tragödie.

Es waren gemeinsam mit dem Hinspiel rund 210 Minuten, die einen daran erinnert haben, was den Fußball eigentlich so besonders macht. Wie spektakulär er sein kann, wenn er in seiner vielleicht reinsten Form dargeboten wird.

Wenn zwei Teams auf dem Rasen stehen, die sich in allen relevanten Bereichen des Spiels nichts schenken.

Zwei Teams, die taktisch gewiss unterschiedlich eingestellt sind und doch eine Kompromisslosigkeit und Leidenschaft an den Tag gelegt haben, die bis durch die Fernseh- und Streaming-Geräte dieser Welt spürbar war.

"Leider geil", kommentierte Expertin Tabea Kemme hinterher bei "Prime Video". Treffender kann man das wohl kaum beschreiben. Was könnte man nach diesen beiden Spielen alles analysieren?