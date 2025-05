Was war passiert?

Und das, nachdem Hakan Calhanoglu kurz vor der Halbzeit per Foulelfmeter auf das zwischenzeitliche 2:0 erhöht hatte. Alle "Nerazzurri" jubelten, nur Acerbi wütete.

Was man mitbekam, war ein kaum zu beruhigender Francesco Acerbi, der mit Barca-Verteidiger Inigo Martinez aneinanderrasselte.

Das Halbfinale in der Champions League zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona hatte alles, was das Fußballer-Herz begehrt. Das verrückte Hinspiel, das dramatische Rückspiel.

Wieder mal ist Francesco Acerbi in Ärger verwickelt. Der Inter-Star geriet im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona mit Inigo Martinez aneinander.

Das Wichtigste in Kürze

Das deutet ein Clip auf "X" an, der eine Szene zwischen Acerbi und Martinez unmittelbar nach dem 2:0 einfängt. Wie es aussieht, provoziert Acerbi den Barca-Mann beim Jubeln. Dessen Reaktion sieht nach einer Spuckattacke aus, die Acerbis Reaktion erklären würde.

Auf dem Platz hatte das Ganze keine Folgen. Die Gemüter beruhigten sich erst, als es kurze Zeit später in die Kabinen ging.

Acerbi, der bereits im Viertelfinal-Rückspiel mit einem provokanten Jubel gegen Thomas Müller negativ auffiel, rächte sich auf seine Art: Er schoss Inter in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit mit seinem Treffer zum 3:3 in die Verlängerung. Am Ende zog Inter dann auch ins Finale ein (4:3 nach Verlängerung).