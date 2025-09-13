Anzeige
1. Spieltag in der Champions League

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 15:52 Uhr
  • ran.de

Borussia Dortmund startet gegen Juventus Turin in die neue Champions-League-Saison. Hier könnt ihr den deutschen Auftakt live verfolgen.

Die Champions League startet in die zweite Saison des neuen Liga-Systems, und auch die deutschen Teams sind wieder mit von der Partie. Der BVB trifft dabei auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften im Achtelfinale 2015 gegenüber – damals setzten sich die Turiner durch und schafften den Sprung bis ins Finale.

Für die Dortmunder bleibt zudem der historische Erfolg von 1997 in Erinnerung: Im Finale der Champions League in München feierte der BVB gegen die "alte Dame" seinen bisher einzigen Titel in diesem Wettbewerb.

Im August trafen sich beide Teams erneut im Signal Iduna Park zum Abschiedsspiel von Mats Hummels, das Juventus mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Diesmal findet das Spiel in Turin statt.

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

Seitdem hat sich einiges verändert. Niko Kovac und sein Team müssen am Wochenende noch gegen den FC Heidenheim ran, bevor es in Italien zum Duell mit dem kroatischen Trainerkollegen kommt.

Juventus-Trainer Igor Tudor ist seit März im Amt und in den ersten beiden Spielen der Serie A ungeschlagen geblieben – ohne Gegentor.

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Juventus Turin vs. Borussia Dortmund im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Juve - BVB live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions-League im Livestream: Wer zeigt Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Borussia Dortmund zu Gast bei Juventus Turin heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Juventus Turin - Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions League-Topspiels

  • Begegnung: Juventus Turin vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 16. September; 21:00 Uhr
  • Trainer: Igor Tudor (Juventus Turin), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App
