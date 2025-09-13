Borussia Dortmund startet gegen Juventus Turin in die neue Champions-League-Saison. Hier könnt ihr den deutschen Auftakt live verfolgen.

Die Champions League startet in die zweite Saison des neuen Liga-Systems, und auch die deutschen Teams sind wieder mit von der Partie. Der BVB trifft dabei auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften im Achtelfinale 2015 gegenüber – damals setzten sich die Turiner durch und schafften den Sprung bis ins Finale.

Für die Dortmunder bleibt zudem der historische Erfolg von 1997 in Erinnerung: Im Finale der Champions League in München feierte der BVB gegen die "alte Dame" seinen bisher einzigen Titel in diesem Wettbewerb.

Im August trafen sich beide Teams erneut im Signal Iduna Park zum Abschiedsspiel von Mats Hummels, das Juventus mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Diesmal findet das Spiel in Turin statt.