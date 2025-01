Vor dem Spiel von Manchester City am Mittwochabend in der Champions League gegen den FC Brügge kam es zu einem Brand vor dem Etihad Stadium.

Für die Fans in Manchester gab es vor der Partie in der Champions League am Mittwochabend zwischen Manchester City und dem belgischen Topklub FC Brügge einen Schreckmoment.

Wenige Stunden vor dem Anstoß der Partie geriet direkt vor dem Etihad Stadium in Manchester ein Stand mit Fanartikel in Brand.

Aufgrund des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen laut "Daily Mail" glücklicherweise verhindert werden.

Innerhalb weniger Minuten nach Ausbruch des Brandes soll die Feuerwehr von Greater Manchester vor Ort gewesen sein. Die bereits vor dem Stadion anwesenden Fans wurden laut Medienberichten aus der Umgebung des Brandes evakuiert.