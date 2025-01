Mit dem 21-jährigen Torwart Jonas Urbig und dem 19-jährigen Mittelfeldspieler Tom Bischof wurden in den vergangenen Tagen zwei Top-Talente des deutschen Fußballs verpflichtet. Urbig steht ab sofort im Kader des deutschen Rekordmeisters , Bischof ab Sommer.

Mit Jonas Urbig und Tom Bischof haben sich zwei Top-Talente für den FC Bayern München entschieden. In der Vergangenheit erwies sich ein solcher Schritt nicht immer als richtige Entscheidung.

Tatsächlich gab es in der Vergangenheit bereits einige Talente, für die sich der FC Bayern als Karriere-Knick entpuppte.

Als Tel nach München kam, wäre er höher gehandelt worden als Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt, stellt Hamann einen Vergleich an. "Wenn man sich jetzt anschaut, wo Ekitiké ist und wo Tel ist, dann muss man sich als junger Spieler zweimal überlegen, ob man nach München kommt."

Laut Schätzung von Hamann hat sich der Marktwert von Tel in den zweieinhalb Jahren "gedrittelt oder geviertelt."

Ex-Bayern Talent Sinan Kurt spielt heute in der 6. Liga

Ein gutes Beispiel ist Sinan Kurt, der im Sommer 2014 von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Rekordmeister wechselte. Die Ablöse betrug damals drei Millionen Euro. Heute spielt er für die Holzheimer SG - und zwar in der Landesliga Niederrhein (6. Liga)

Warum er damals überhaupt nach München ging? "Es war krass für mich, wenn man hört, Pep Guardiola will einen haben", verriet er in einem Youtube-Interview mit Bilal Kamarieh. "Es war klar, dass es schwer wird, in die Mannschaft zu kommen. Aber ich wusste, dass ich auf höchstem Niveau trainiere und viel lernen kann."

In eineinhalb Jahren hatte er lediglich einen Kurzeinsatz in der Bundesliga, als er im April 2015 beim Heimspiel gegen Hertha BSC eingewechselt wurde. Im Sommer 2015 sind mit Douglas Costa und Kingsley Coman zwei weitere Flügelspieler verpflichtet worden, sodass die Konkurrenz für Kurt noch schwerer wurde. "Daher wollte ich weg. So kam der Kontakt zu Hertha zustande."

Viel besser lief es auch dort nicht: Nur dreimal wurde er spät eingewechselt, ansonsten spielte er in der 2. Mannschaft. "Ich habe nicht viele gute Spiele gemacht", gab er rückblickend zu. Es folgten viele weitere Vereinswechsel - unter anderem in die 2. Liga von Österreich und die 4. Liga der Türkei.

Etablieren konnte er sich im Profifußball nicht mehr.