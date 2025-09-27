2. Spieltag in der Champions League
Pafos FC vs. FC Bayern München: Champions League im TV, Livestream und Ticker
- Aktualisiert: 29.09.2025
- 08:36 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern München muss zu seinem ersten Auswärtsspiel in der Champions League gegen den klaren Underdog Pafos FC in Zypern ran.
Mit einem Kaderwert von nur 25 Millionen Euro ist Pafos FC nicht nur die kleinste Mannschaft in der Gruppe, sondern auch der klare Underdog in jedem Spiel der Champions League und auch so gegen den FC Bayern.
Für den Verein ist es das zweite Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte. Im Auftaktspiel gegen Olympiacos Piräus konnte Pafos direkt einen Punkt holen.
Einen großen Namen haben sie dennoch in ihren Reihen: den 38-jährigen David Luiz. Der erfahrene brasilianische Innenverteidiger hielt die Abwehr im ersten Champions-League-Spiel zusammen und sorgte dafür, dass die Mannschaft zu null spielte.
Die Bayern befinden sich aktuell in absoluter Topform. Das Team von Trainer Kompany legte einen Traumstart hin – den besten in der Vereinsgeschichte. Trotz anfänglicher Bedenken läuft bisher alles nach Plan. Nun müssen die Bayern nach Zypern reisen, um das Spiel gegen Pafos zu gewinnen.
Das Wichtigste in Kürze
Pafos FC vs. FC Bayern München im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?
- Spiel: Pafos FC vs. FC Bayern München
- Wettbewerb: Champions League, 2. Spieltag
- Datum: 30. September 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Alphamega Stadium (Kolossi)
Externer Inhalt
Champions-League-Topspiel live: Läuft Pafos FC vs. FC Bayern München im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Pafos FC und FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.
Pafos FC vs. FC Bayern München live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Pafos - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions-League im Livestream: Wer zeigt Pafos FC vs. FC Bayern München live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.
Pafos FC vs. FC Bayern München live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?
Einen Ticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Pafos FC vs. FC Bayern München live: Alle Infos zur Übertragung des Champions League-Topspiels
- Begegnung: Pafos FC vs. FC Bayern München
- Datum und Uhrzeit: 30. September; 21:00 Uhr
- Trainer: Juan Carlos Carcedo (Pafos FC), Vincent Kompany (FC Bayern München)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Amazon Prime
- Livestream: Amazon Prime
- Liveticker: ran.de, ran-App