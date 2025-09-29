Fußball
2. Liga: Chaoten-Fans von Dynamo Dresden wüten im Stadion von Darmstadt
- Veröffentlicht: 29.09.2025
- 10:19 Uhr
- ran.de
Beim Zweitligaspiel zwischen Darmstadt 98 und Dynamo Dresden verhalten sich diverse Gästefans inakzeptabel.
Unschöner Auswärtstrip von Dynamo Dresden. Bei Darmstadt 98 verlor das Zweitligateam mit 0:2 – im Anschluss verhielten sich einige der 1.900 mitgereisten Gästefans daneben.
So kursieren in den sozialen Netzwerken Videos und Fotos, die zeigen, dass die Gäste-Toiletten im Stadion am Böllenfalltor zerstört wurden. Abgerissene Toiletten, zerstörte Waschbecken, ein demolierter Stromkasten – es bot sich ein zerstörerisches Bild.
Jan Bergholz, Klub-Sprecher von Darmstadt 98, erklärte dazu dem "Darmstädter Echo": "Wir können leider verschiedene Fälle von Sachbeschädigung im Gästebereich bestätigen."
Muss Dynamo die Reparaturkosten bezahlen?
Das Ausmaß der Schäden ist aktuell noch unklar. "Gegenwärtig sind wir mit der Schadensaufnahme beschäftigt, um die Fälle und das Ausmaß der Beschädigung zu erfassen", erklärte Bergholz weiter.
Gut möglich ist in diesem Zusammenhang, dass Dynamo die Reparaturkosten in Rechnung gestellt werden.
Die Zerstörung der Sanitäranlagen in Darmstadt ist übrigens kein Einzelfall. So gab es derartige Vorfälle in jüngerer Vergangenheit häufiger.