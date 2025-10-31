Anzeige
4. Spieltag in der Champions League

Paris St.-Germain vs. FC Bayern München heute live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 04.11.2025
  • 08:51 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München muss zu seinem zweiten Auswärtsspiel in der Champions League bei Titelverteidiger Paris St.-Germain ran.

Am vierten Spieltag der Ligaphase in der Champions League kommt es zu einem absoluten Topduell. Der Titelverteidiger Paris St.-Germain empfängt den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Tatsächlich ist die Begegnung auch tabellarisch ein Duell auf Augenhöhe, sowohl die Bayern als auch PSG starteten mit drei Siegen in die Ligaphase der Königsklasse. PSG belegt Platz eins, die Bayern sind Zweiter.

Der Titelverteidiger aus der französischen Hauptstadt schoss in der Champions League zuletzt Leverkusen in der BayArena mit 7:2 ab, die Münchner gewannen ihrerseits mit 4:0 gegen den FC Brügge.

Das bislang letzte Duell zwischen den Bayern und PSG liegt ziemlich genau vier Monate zurück. Bei der FIFA Klub-WM in den USA besiegten die Franzosen den deutschen Rekordmeister im Viertelfinale mit 2:0.

Desire Doue und der zuletzt zum Ballon-d'Or-Sieger gekrönte Ousmane Dembele sorgten damals in Atlanta für die beiden PSG-Treffer.

Anzeige
Anzeige

PSG vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel heute statt?

Anzeige
Anzeige

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Paris St.-Germain vs. FC Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen PSG und FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

PSG vs. FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch PSG - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions-League im Livestream: Wer zeigt PSG vs. FC Bayern München heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Anzeige

Paris St.-Germain vs. FC Bayern München heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Paphos FC vs. FC Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Schiedsrichter bei Paris vs. Bayern: Warum polarisiert Maurizio Mariani?

Der Italiener Maurizio Mariani wird das Champions-League-Spiel zwischen Bayern und PSG leiten. In seiner Heimat sorgte der Unparteiische zuletzt mit einer Fehlentscheidung für Ärger: Beim Spitzenspiel gab es einen Elfmeter für den SSC Neapel, nachdem es eine leichte Berührung mit dem Ex Dortmunder Henrikh Mkhitarian im Strafraum gab. Daraufin wurde Mariani vom Schiedsrichter-Boss suspendiert.

Anzeige

PSG vs. FC Bayern München heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions League-Topspiels

  • Begegnung: Paris St.-Germain vs. FC Bayern München
  • Datum und Uhrzeit: 4. November; 21:00 Uhr
  • Trainer: Luis Enrique (Paris St.-Germain), Vincent Kompany (FC Bayern München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App
News und Videos zur Champions League
Kristensen
News

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im Ticker, im TV und Livestream

  • 04.11.2025
  • 08:53 Uhr
imago images 1068572159
News

Manchester City vs. Borussia Dortmund live: Champions League im TV, im Livestream und Ticker

  • 04.11.2025
  • 08:50 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 04.11.2025
  • 08:49 Uhr
Theate vor Auswärtsspiel in Neapel
News

Theate über De Bruyne: "Bisschen blöd für mich"

  • 04.11.2025
  • 06:17 Uhr
Große Ziele in Paris: Manuel Neuer
News

Neuer: "In Paris zeigen, dass mit uns zu rechnen ist"

  • 04.11.2025
  • 05:28 Uhr
imago images 1041417422
News

Vor PSG-Kracher: Bayern legt Protest bei UEFA ein

  • 03.11.2025
  • 23:24 Uhr
Keine Eile: Manuel Neuer
News

Weitermachen? Neuer will erst nach dem Winter entscheiden

  • 03.11.2025
  • 19:58 Uhr
Maurizio Mariani
News

PSG vs. FC Bayern: Schiri wurde in der Heimat suspendiert

  • 03.11.2025
  • 19:42 Uhr
Toppmöller vor Duell in der Königsklasse angeschlagen
News

Vor Duell in Neapel: Toppmöller angeschlagen im Hotelbett

  • 03.11.2025
  • 19:26 Uhr
imago images 1062304629
News

Musiala-Comeback rückt näher – Eberl gibt Update vor CL-Kracher

  • 03.11.2025
  • 16:48 Uhr