Champions League
PSG vs. FC Bayern München: Krasse Fehlentscheidungen! Schiedsrichter Maurizio Mariani wurde in der Heimat suspendiert
- Veröffentlicht: 03.11.2025
- 19:42 Uhr
- ran.de
Bei Bayern Münchens Spiel in der Champions League bei Paris St.-Germain steht Schiedsrichter Maurizio Mariani im Fokus. Um den Italiener gibt es in der Heimat gerade mächtig Ärger.
Für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München steht am Dienstagabend in der Champions League bei Titelverteidiger Paris St.-Germain die wohl bislang schwierigste Aufgabe der laufenden Saison bevor (ab 21:00 Uhr im Liveticker).
Neben beiden Teams, die bislang jeweils alle drei Partien in der Ligaphase der Königsklasse gewinnen konnten, steht besonders auch der italienische Schiedsrichter Maurizio Mariani im Fokus. Um ihn gibt es in der Heimat gerade großen Ärger.
Der 43-Jährige ist nämlich zuletzt in der Serie A sogar suspendiert gewesen, wurde nun von der UEFA dennoch für das Spitzenspiel der Champions League zwischen PSG und den Bayern eingeteilt.
In der Serie A war Mariani zuletzt zusammen mit seinem Assistenten Daniele Bindoni für einige krasse Fehlentscheidungen verantwortlich, die zur Suspendierung führten.
"Phantomelfmeter": Mariani mit strittiger Entscheidung im Serie-A-Topspiel
Beim Spitzenspiel in Italien zwischen dem amtierenden Meister SSC Neapel und Inter Mailand pfiff Mariani einen höchst fragwürdigen Elfmeter für die Gastgeber.
Externer Inhalt
Der frühere Dortmunder Henrikh Mkhitaryan brachte dabei seinen Gegenspieler Giovanni di Lorenzo mit einem leichten Kontakt zu Fall. Zunächst ließ Mariani das Spiel weiterlaufen, auf Hinweis seines Assistenten Bindoni revidierte er die Entscheidung und entscheid auf Strafstoß für Neapel. Der VAR griff dabei nicht ein.
Externer Inhalt
FC Bayern: Eberl ist großer VAR-Verfechter, aber...
Während die italienische Presse von einem "Phantomelfmeter" schrieb, machte Marianis Leistung den Schiedsrichter-Boss Gianluca Rocchi laut "Corriere dello Sport" so wütend, dass er sich letztlich für eine Suspendierung des Römers aussprach.
Dies hatte zur Folge, dass Mariani in der Serie A zuletzt nicht mehr eingeteilt wurde, stattdessen leitete er in der zweitklassigen Serie B das Spiel zwischen Virtus Entella und dem FC Empoli.