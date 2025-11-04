Anzeige

Ousmane Dembele in Paris Saint-Germain im Hintergrund Während Dembele also noch um Rhythmus ringt, scheint Paris längst eine neue Identität gefunden zu haben. Der Titelverteidiger führt die Tabelle der Champions League mit einer erstaunlichen Balance zwischen jugendlicher Frische und taktischer Disziplin an. Die großen Schlagzeilen gehören diesmal anderen – jenen, die man früher kaum wahrnahm, die nun aber die Power dieser Mannschaft bestimmen. Da ist etwa Bradley Barcola, der mit vier Ligatoren PSGs bester Schütze ist. Kein Lautsprecher, aber ein Spieler, der mit seinem Tempo und seiner Effizienz das verkörpert, was Enrique will: Fußball ohne Übermaß, geradlinig, kollektiv gedacht. Oder Warren Zaire-Emery, 19 Jahre jung, längst nicht mehr das Wunderkind, sondern eine feste Säule. In der Liga hat er die zweitmeisten Minuten aller Feldspieler gesammelt – ein Beweis für Reife, die in diesem Alter fast unverschämt wirkt.

PSG-Talent und Alleskönner Senny Mayulu Und schließlich Senny Mayulu, das vielleicht spannendste Talent des Pariser Kaders. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler ist ein echtes PSG-Eigengewächs, das seit sieben Jahren im Verein ausgebildet wird und aktuell auch für die französische U20-Nationalmannschaft spielt. Unter Luis Enrique ist Mayulu nahezu in jedem Spiel gesetzt, allerdings auf unterschiedlichsten Positionen – vom Zentrum über den Flügel bis hin sogar zur rechten Abwehr. So flexibel und zuverlässig er ist, so überraschend kann er auch wirken: In der Champions League erzielte er beim 2:1-Sieg gegen Barcelona sein erstes Tor dieser Saison und hinterließ im Vorjahr beim Finale der Königsklasse einen bleibenden Eindruck, als er zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 5:0 gegen Inter Mailand traf. Mayulu ist einer der Spieler, auf die PSG in dieser Saison besonders setzt. Diese Namen erzählen, warum PSG derzeit so gefährlich ist. Kein Mbappe, kein Neymar, kein Messi – und doch ein Team, das in der Königsklasse mehr Tore erzielt hat als der FC Bayern. Ein Team, das seine Unberechenbarkeit gerade daraus zieht, dass niemand mehr genau weiß, woher die Gefahr kommt.

