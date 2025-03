Pep Guardiola und seine "letzte Patrone": Schafft er den erneuten Umbruch bei Manchester City?

Guardiola hat den internationalen Fußball so sehr geprägt, wie kein anderer Trainer in dieser Zeitspanne. Das betrifft nicht nur die Anzahl der Titel, die er gewonnen hat, sondern auch die Art und Weise, wie seine Teams Fußball gespielt haben.

Aber eine in den letzten 17 Jahren prägende Figur des Wettbewerbs fehlt: Pep Guardiola. 16 Mal nahm der Katalane als Trainer am Wettbewerb teil, 15 Mal erreichte er mindestens das Achtelfinale, zehnmal stand er mindestens im Halbfinale, viermal im Endspiel und dreimal gewann er den Pokal mit den großen Ohren.

Die Krise, die Manchester City durchläuft, ist auch seine Krise. Und trotzdem hat er sich auf die Fahne geschrieben, in der kommenden Saison nochmal neu anzugreifen. Seinen Vertrag verlängerte er trotz aller Probleme bis 2027. Doch wie will ihm dieser Neuanfang gelingen?

Die Lücke, die er als einstiger Führungsspieler hinterlassen hat, ist enorm. Auch im Mittelfeld gibt es derartige Probleme. Sehr viel hing schon in der vergangenen Saison von der Qualität Rodris ab. Was bei den Fähigkeiten des Spaniers wenig verwundert.

Zunächst mal lohnt ein Blick auf die Achse des Teams. In der Defensive ist mit Kyle Walker ein in den vergangenen Jahren sehr wichtiger Spieler weggebrochen – das galt auch schon, als er noch nicht an die AC Mailand verliehen wurde. Der ehemalige Kapitän kam nicht mehr an sein allerhöchstes Niveau heran, ist mittlerweile auch 34.

Nimmt man all diese Namen zusammen, ist die Achse, die das Team eigentlich stützen und lenken soll, nicht mehr stark genug. Vor allem das Spieltempo und die Präzision, im für Guardiola-Fußball so wichtigen Passspiel, hat enorm gelitten. Selten war eines seiner Teams so anfällig für Ballverluste.

Dass auch Manchester City zu zögern scheint, ist vielsagend. Denn auch De Bruyne spielt nicht mehr auf dem unumstrittenen Weltklasse-Niveau, das er mal hatte. Häufig war er in der jüngeren Vergangenheit verletzt oder nicht in der Lage, das Spiel wie früher zu prägen.

Der zweite DFB-Kicker wäre Joshua Kimmich . Sein Vertrag läuft in München aus, würde den Guardiola-Club also allenfalls ein hohes Gehalt und Handgeld kosten. Guardiola gilt bis heute als einer der größten Förderer von Kimmich während dessen Profikarriere, schaffte er unter ihm doch den Durchbruch in München.

Es ist offensichtlich, dass City den Kader umstrukturieren muss. Im Mittelfeld braucht es eine Alternative für Rodri, weiter vorn eine für De Bruyne. Zwei deutsche Nationalspieler könnten hier in den Fokus rücken. Immer wieder gab es lose Gerüchte, dass die Skyblues an Florian Wirtz interessiert wären.

In dieser Saison aber hat das alles Züge angenommen, die durchaus bedenklich sind. Guardiola machte sich in aller Öffentlichkeit nicht nur mehrfach klein ("ich bin nicht gut genug"), er hinterließ auch einen verzweifelten, teils sogar ratlosen Eindruck. Nicht wenige Beobachterinnen und Beobachter schlossen daraus, dass er die Energie nicht mehr aufbringen kann, die es für die Wende braucht.

In erster Linie muss Guardiola also bei sich ein neues Feuer entfachen, um diesen Umbruch zu bewältigen. Der Katalane war über Jahre hinweg auch deshalb der beste Trainer der Welt, weil er sich in nahezu verbissener Art und Weise ständig selbst hinterfragt hat. Selbstoptimierung in allen Bereichen. Das ist anstrengend und es kostet Kraft.

Um einen erneuten Entwicklungsprozess bei Manchester City anzustoßen, braucht es also nicht nur neue Spieler und erneut einen ordentlichen Griff in den riesigen Geldbeutel. Es braucht auch einen Trainer, der abermals dazu bereit ist, eine neue Version seiner selbst zu entwickeln. Nach Barcelona, Bayern und dem ersten Zyklus bei Manchester City also quasi einen Guardiola 4.0.

Er muss seinen Spielstil, seine Herangehensweise und seinen Blick auf etablierte Spieler hinterfragen und möglicherweise anpassen. Das klingt einfacher als es ist, weil das auch damit einhergehen wird, vorhandene Denkmuster und Überzeugungen womöglich umzustoßen.

Dass er das kann, hat Guardiola in seiner Karriere schon mehrfach bewiesen. Aber kann er es auch im Jahr 2025 noch? Nach all den Jahren, die spürbar an ihm gezehrt haben. Einst sprach er in anderem Kontext beim FC Bayern von seiner "letzten Patrone". Damals ging es nur um einen Finaleinzug in der Champions League. Diesmal womöglich um seine Karriere und um sein Ansehen im modernen europäischen Fußball.