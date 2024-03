"Muskel hat zugemacht": Dortmund bangt um Sancho

Anzeige

Borussia Dortmund bangt nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League um Matchwinner Jadon Sancho. Eine Diagnose stand am Abend nach dem 2:0 (1:0) gegen die PSV Eindhoven noch aus, "der Muskel hat zugemacht, ich hoffe, dass er nicht ausfallen wird", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Der Engländer Sancho habe "sich selbst mit dem wichtigen Tor belohnt, er war unglaublich agil."

Sancho hatte Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel schon in der 3. Minute in Führung gebracht. In der 75. Minute humpelte er dann vom Platz, hielt sich den rechten Oberschenkel. Marco Reus ersetzte ihn und traf in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+5).