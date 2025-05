Der FC Barcelona ist spanischer Meister. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick krönt sich vorzeitig in La Liga nach einem Sieg im Derby gegen Espanyol.

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona gleich in seinem ersten Jahr als Trainer die spanische Meisterschaft gewonnen. Nach einem Schockmoment vor dem Anpfiff gewannen die Katalanen mit 2:0 (0:0) im Stadtderby bei Espanyol Barcelona, der 28. Meistertitel der Klubgeschichte ist ihnen zwei Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid nicht mehr zu nehmen.

"Ich bin glücklich", sagte Barcas Mittelfeldregisseur Pedri bei Movistar: "Einer der härtesten Titel, den wir je gewonnen haben. Wir sind mit dem Jahr zufrieden. Es hat uns Spaß gemacht - und den Fans auch."

Wunderkind Lamine Yamal mit einem Traumtor (53.) und Fermín López (90.+6) sorgten für den Sieg, mit dem sich Flick den dritten Titel in seiner Premierensaison sicherte. Zuvor hatte der ehemalige Bundestrainer bereits in der Supercopa und Copa del Rey triumphiert - jeweils mit Finalsiegen gegen Real. In der Champions League war Barcelona vor einer Woche dramatisch und nach zwei hochklassigen Partien im Halbfinale an Inter Mailand gescheitert.

Flick ist der erste deutsche Trainer, der mit Barca die Meisterschaft holt, weder Hennes Weisweiler noch Udo Lattek hatten dies geschafft. Bernd Schuster hatte in der Saison 2007/08 mit Real Madrid als bislang einziger deutscher Coach den Titel in Spanien gewonnen.

Den Grundstein für die Meisterschaft hatte Flicks Team am Sonntag durch das spektakuläre 4:3 gegen Rekordmeister Real (36 Titel) gelegt, im vierten Clásico der Saison war es der vierte Sieg. Die Königlichen hatten am Mittwoch in letzter Sekunde mit 2:1 gegen RCD Mallorca gewonnen und damit eine Sofa-Meisterschaft der Blaugrana verhindert.