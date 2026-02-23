Im Fall der mutmaßlichen rassistischen Beleidigung von Vinicius Junior von Benfica-Star Gianluca Prestianni hat die UEFA eine Entscheidung gefällt.

Nach der verbalen Entgleisung von Benfica-Star Gianluca gegenüber Vinicius Junior im Playoff-Spiel der Champions League gegen Real Madrid hat die UEFA eine Entscheidung gefällt.

Wie der Verband am Montag mitteilte, hat die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission beschlossen, den Argentinier vorläufig für eine Europapokalpartie zu sperren.

Damit verpasst Prestianni das Rückspiel am Mittwoch im Bernabeu-Stadion (ab 21:00 Uhr im Liveticker).

Benfica kündigte an, sich gegen die Sperre zu wehren. Der Klub wolle Berufung einlegen, "auch wenn die betreffenden Fristen für das Rückspiel der Champions-League-Play-offs kaum praktische Auswirkungen haben dürften", hieß es in einem Statement auf der eigenen Homepage.

Zuvor habe sich der 20-Jährige offenbar entschuldigt - allerdings nicht beim Brasilianer, sondern bei seinen Teamkollegen.

Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, habe sich der Argentinier vor einem Training in der Umkleidekabine "für die Unannehmlichkeiten entschuldigt habe, die er ihnen möglicherweise bereitet habe", heißt es in dem Bericht.

Die Zeitung "Record" und "ESPN" vermeldeten übereinstimmend, dass Prestianni bekräftigt haben soll, Vinicius nicht rassistisch beleidigt zu haben. Stattdessen habe er demnach behauptet, den Real-Star mit einem homophoben Ausdruck beleidigt zu haben.