Anzeige Toni Kroos' Rückkehr zur Nationalmannschaft rückt immer näher. Mit seinem nächsten starken Spiel in der Champions League gegen aggressive Leipziger bewies er: Das ist auch gut so, denn die Nationalmannschaft braucht ihn! Von Kai Esser Es ist ihm fast ein bisschen peinlich, wenn er von zwei deutschen Fußball-Größen wie Josephine Henning und Matthias Sammer bei "Prime Video" hofiert wird. "Es ist ein Genuss ihm zuzuschauen", schwärmt Sammer, der rund anderthalb Meter neben Kroos am Expertentisch steht. Zuvor hatte der kürzlich 34 Jahre alt gewordene Mittelfeldspieler mit Real Madrid einen wichtigen wie umkämpften Sieg bei RB Leipzig eingefahren. Und für den musste gerade Kroos mächtig schuften. Der Deutsche in dieser Verfassung muss in die Nationalmannschaft! Das zeigte nicht zuletzt diese Leistung gegen ein stürmisches Leipzig. Vor allem, weil Carlo Ancelotti dem "German Sniper", wie er in Spaniens Hauptstadt gerne genannt wird, zuletzt mit einer Rolle betraut hat, die manche Fans Kroos vor Jahren nicht einmal im Traum zugetraut hätten.

In Reals diesjährigem 4-1-3-2-System ist der Greifswalder nämlich zumeist die "1", also die einzige Sechs. Gegen Leipzig wie auch beim Top-Spiel in La Liga gegen den FC Girona wenige Tage zuvor, das Real übermächtig 4:0 gewann, gab Kroos den Organisator im zentralen Mittelfeld.

"Querpass-Toni"? Ballverteiler-, Zweikampf- und Organisator-Toni! Freilich, seine Nebenleute im Mittelfeld Eduardo Camavinga und Federico Valverde kennen Defensivarbeit nicht nur vom Hörensagen, dennoch denken sie mehrheitlich nach vorne, beziehungsweise in die Breite. Gerade Valverde weicht immer wieder auf die Seitenauslinien aus, um dort eine Anspielstation zu geben. In den vergangenen drei Spielen gegen absolute Top-Gegner kassierte Real nur ein Gegentor, an dem Kroos nicht unbeteiligter hätte sein können. Und das, obwohl mit David Alaba, Antonio Rüdiger und Eder Militao drei essentielle Abwehrspieler derzeit fehlen. Das Gefühl für Räume und diese dann zu schließen, bevor der Gegner eine Möglichkeit hat, diese anzuspielen, das hat Kroos sich angeeignet und beinahe perfektioniert. Die tiefere Rolle steht dem 34-Jährigen in dieser Saison prima. Gerade gegen Leipzig zeigte sich auch, warum. Mehrmals versuchten die vier Offensivspieler der Sachsen das Pressing gegen den zentralen Mann Madrids. Zumeist erfolglos, dabei war egal, ob es einer probierte oder gleich alle vier. Gerade einmal 18 Fehlpässe spielte Kroos - nicht etwa in diesem Spiel, sondern in der ganzen bisherigen Champions-League-Saison.

"Querpass-Toni" nur ein Märchen Und die meisten davon gehen, auch wenn das Leute, die am Märchen von "Querpass-Toni" festhalten wollen, nicht hören wollen, nach vorne oder gar ins letzte Drittel. Gerade in der 2. Halbzeit hatte Real oft Gleichzahl bei Gegenangriffen, weil sich Alleskönner-Toni, was ein viel treffenderer Name wäre, mit einer unnachahmlichen Selbstverständlichkeit aus dem Rasenball-Pressing befreite.

Selbstverständnis? Pressingresistenz? Genauigkeit? Würde Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Stellenausschreibung für seine Mannschaft machen, diese Dinge würden wohl als eine der ersten, ganz oben auftauchen. Nationalmannschaft und Kroos wären also in dieser Situation das perfekte Match. Vor allem auch, weil die eigentlich gesetzten zentralen Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan schwächeln. Erst für das Nationalteam, mittlerweile auch in ihren Klubs.

Anzeige Kroos könnte DFB-Probleme lösen Ganz abgesehen davon, dass Kroos' aktuelle Spielweise das wohl größte Problem der Nationalelf lösen könnte: Die fehlende Balance. Alles und jeder dürstet nach einem "waschechten Sechser". Der Ausdruck "Holding Six" wurde an der Säbener Straße in München vom Gefühl her bereits zum Unwort des Jahres gewählt. Dabei hat man einen "waschechten Sechser" mit Kroos. Mag komisch für manche klingen, die in dieser Saison nicht allzu viele Spiele von Real Madrid gesehen haben, ist aber vollumfänglich zutreffend. Während Camavinga, Valverde und vor allem Madrids Top-Torschütze Jude Bellingham das gegnerische letzte Drittel unsicher machen, gibt der Norddeutsche den Aufpasser. Er hält den vormals Genannten den Rücken frei, mit großem Erfolg. In 35 Pflichtspielen in der Spielzeit 2023/24 kassierten die Königlichen erst 31 Gegentreffer. Eine starke Quote. Eine Quote, nach der sich die deutsche Nationalmannschaft sehnen würde und an der der fünfmalige Champions-League-Sieger durchaus beträchtlichen Anteil hat.