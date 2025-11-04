Real Madrid: Vereinslegende drückt Vinicius Jr. vor Liverpool-Duell Demut-Ansage

Vinicius Junior bleibt in aller Munde. Die Diva von Real Madrid spaltet weiter die Gemüter. Vor dem Duell in der Champions League mit dem FC Liverpool äußert sich eine Vereinslegende kritisch.

Von Mike Stiefelhagen

Theater bei der Auswechslung, Theatralik im Spiel, Meckereien gegen den Schiedsrichter, Provokationen gegen Gegner und Fans - Vinicius Jr. glänzt seit geraumer Zeit mehr mit negativen News als mit seinem sportlichen Potenzial.

Vor dem Duell mit dem FC Liverpool in der Champions League holte eine echte Vereinslegende aus. Jorge Valdano ist mittlerweile 70 Jahre alt, hat viele Phasen seines Vereins Real Madrid durchlebt. In den 80ern schoss er 40 Tore in 85 Spielen für die Königlichen. In den 90ern war drei Jahre lang Trainer Madrids. Von 2003 bis 2009 war er Sportdirektor des Klubs.

Der argentinische Weltmeister von 1986 kann mit dem Verhalten von "Vini" wenig anfangen. Kritisiert generell die Ordnung der Madrilenen bei einem eigenen Elfmeter.

Denn der etatmäßige Schütze Kylian Mbappe überließ beim 4:0-Sieg über Valencia seinem Teamkollegen Vinicius den zweiten Strafstoß in Eigenregie. Der Brasilianer "Vini" scheiterte jedoch an Valencias Keeper. Für Valdano ein Unding.