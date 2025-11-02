La Liga
Real Madrid - Vinicius Jr. wird wieder von Coach Xabi Alonso kritisiert: "Das hat mich gestört"
Veröffentlicht: 03.11.2025
00:12 Uhr
Trotz des 4:0-Kantersieges in La Liga gegen Valencia tadelt Real-Coach Xabi Alonso seinen Superstar Vinicius Jr.
Beim 4:0-Sieg von Real Madrid in La Liga gegen den FC Valencia stand vor allem mal wieder der umjubelte Doppeltorschütze Kylian Mbappe im Mittelpunkt.
Während dem Franzosen Lobeshymnen zuflogen, musste sich mit Vinicius Jr. ein anderer Real-Star Kritik von Coach Xabi Alonso gefallen lassen.
Grund für den Tadel von Alonso für den Brasilianer war dessen Elfmeter-Fehlschuss in der Partie gegen Valencia, wodurch er ohne Treffer blieb.
Real Madrid: Xabi Alonso kritisiert Vini Jr.
"Er hat den Elfmeter vergeben, das hätte das 3:0 sein können. Das hat mich gestört, vor allem, wenn du das 3:0 bereits vor Augen hast", sagte der frühere Bayer-Coach Alonso. Vinicius Jr. scheiterte mit seinem viel zu mittig geschossenen Strafstoß an Valencias Torhüter Jule Agirrezabala.
Zudem bestätigte Alonso, dass eigentlich gar nicht Vinicius Jr. für die Ausführung des Elfmeters vorgesehen war: "Kylian ist der erste Schütze, aber sie haben beschlossen, dass Vini den Elfmeter schießt. Zum Glück hat Jude später getroffen." Der frühere Dortmunder Jude Bellingham erzielte ungefähr zwei Minuten nach dem Elfmeter-Fehlschuss von Vinicius Jr. das 3:0 für die "Königlichen" und sorgte damit früh für die Entscheidung.
Dass Alonso seinen Star Vinicius Jr. nach dessen Elfmeter-Fauxpas nicht noch härter kritisierte, könnte auch daran liegen, dass sich die beiden gerade erst wieder zusammengerauft hatten.
Vinicius Jr. rastete nach Auswechslung zuletzt aus
Denn Vinicius Jr. rastete zuletzt nach seiner Auswechslung im Clasico gegen den FC Barcelona aus und äußerte sich anschließend unter anderem auch respektlos über Alonso. Der neue Real-Coach erklärte diese Causa nun erst kurz vor der Begegnung gegen Valencia als erledigt.
Auch gegen die "Fledermäuse" aus Valencia wurde der Brasilianer von Alonso rund zehn Minuten vor dem eigentlichen Spielende ausgewechselt - dieses Mal ohne besondere Vorkommnisse. Stattdessen gab es den obligatorischen Handshake zwischen dem Real-Star und dem ehemaligen Leverkusener Double-Trainer, der das "weiße Ballett" im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti übernahm.