Real Madrid: Xabi Alonso kritisiert Vini Jr. "Er hat den Elfmeter vergeben, das hätte das 3:0 sein können. Das hat mich gestört, vor allem, wenn du das 3:0 bereits vor Augen hast", sagte der frühere Bayer-Coach Alonso. Vinicius Jr. scheiterte mit seinem viel zu mittig geschossenen Strafstoß an Valencias Torhüter Jule Agirrezabala. Zudem bestätigte Alonso, dass eigentlich gar nicht Vinicius Jr. für die Ausführung des Elfmeters vorgesehen war: "Kylian ist der erste Schütze, aber sie haben beschlossen, dass Vini den Elfmeter schießt. Zum Glück hat Jude später getroffen." Der frühere Dortmunder Jude Bellingham erzielte ungefähr zwei Minuten nach dem Elfmeter-Fehlschuss von Vinicius Jr. das 3:0 für die "Königlichen" und sorgte damit früh für die Entscheidung. Dass Alonso seinen Star Vinicius Jr. nach dessen Elfmeter-Fauxpas nicht noch härter kritisierte, könnte auch daran liegen, dass sich die beiden gerade erst wieder zusammengerauft hatten.

