Real Madrid: Keine Strafe für Vini Jr. nach Ausraster im Clasico gegen den FC Barcelona

Nach seiner Auswechslung im Clasico gegen den FC Barcelona rastete Vinicius Junior regelrecht aus - nun verkündete Trainer Xabi Alonso wie es weitergeht.

Stürmerstar Vinicius Junior muss beim spanischen Rekordmeister Real Madrid wegen seines Wutausbruch im Clasico gegen den FC Barcelona (2:1) keine Strafen befürchten.

Das stellte Madrids Trainer Xabi Alonso am Freitag 24 Stunden vor dem Punktspiel gegen den FC Valencia klar.

Die Angelegenheit sei "abgeschlossen", erklärte Alonso auf der Spieltags-Pressekonferenz und betonte, dass Real "keine disziplinarischen Maßnahmen" gegen den Brasilianer verhängen werde.