Anzeige
"Für mich abgeschlossen"

Real Madrid: Keine Strafe für Vini Jr. nach Ausraster im Clasico gegen den FC Barcelona

Nach seiner Auswechslung im Clasico gegen den FC Barcelona rastete Vinicius Junior regelrecht aus - nun verkündete Trainer Xabi Alonso wie es weitergeht.

Stürmerstar Vinicius Junior muss beim spanischen Rekordmeister Real Madrid wegen seines Wutausbruch im Clasico gegen den FC Barcelona (2:1) keine Strafen befürchten.

Das stellte Madrids Trainer Xabi Alonso am Freitag 24 Stunden vor dem Punktspiel gegen den FC Valencia klar.

Die Angelegenheit sei "abgeschlossen", erklärte Alonso auf der Spieltags-Pressekonferenz und betonte, dass Real "keine disziplinarischen Maßnahmen" gegen den Brasilianer verhängen werde.

Anzeige
Anzeige

Vini Jr.: Öffentliche Entschuldigung statt Strafe

Offenbar verhinderte Vinicius durch seine öffentliche Entschuldigung für sein Verhalten am vergangenen Mittwoch drohende Sanktionen durch die Königlichen. Wie Alonso berichtete, hatte der 25-Jährige kurz vor dem reumütigen Social-Media-Posting auch intern sein Bedauern über seinen Kontrollverlust geäußert.

"Wir hatten eine Besprechung mit allen Mitarbeitern und Spielern, und Vinicius hielt eine tadellose Rede. Er sprach aufrichtig und von Herzen. Für mich ist die Sache seit Mittwoch erledigt", sagte Alonso.

Vinicius war bei seiner Auswechslung (72.) durch seinen Trainer wutentbrannt und laut schimpfend direkt in die Kabine gestürmt. Erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück.

Anzeige
Funkstille zwischen Alonso (l.) und Vinicius
News

Elber: "Alonso hat jetzt ein ganz großes Problem"

  • 31.10.2025
  • 12:08 Uhr
Real Madrid CF vs Barcelona FC - LaLiga EA Sports Vinicius Junior of Real Madrid (L) protests following his replacement with Xabi Alonso (R), head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports ...
News

Real-Eskalation: Vini Jr. stellt wohl Alonso-Ultimatum

  • 31.10.2025
  • 08:36 Uhr
Vinicius Junior haderte mit seiner Auswechslung
News

Vinicius Jr. entschuldigt sich nach Ausraster

  • 29.10.2025
  • 19:37 Uhr
Real Madrid CF vs Barcelona FC - LaLiga EA Sports Vinicius Junior of Real Madrid (L) protests following his replacement with Xabi Alonso (R), head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports ...
News

Kommentar: Vini Jr. ist bei Real nicht mehr tragbar

  • 29.10.2025
  • 08:44 Uhr
imago images 1045974088
News

Kroos verteidigt Vinicius Jr. nach Clasico-Ausraster

  • 28.10.2025
  • 14:30 Uhr
Real Madrid vs FC Barcelona
News

Flicks erster Clasico-Dämpfer ist ein Warnsignal

  • 28.10.2025
  • 11:17 Uhr
Funkstille zwischen Alonso (l.) und Vinicius
News

Vinicius-Wutanfall: Alonso kündigt Gespräch an

  • 27.10.2025
  • 09:30 Uhr
Xabi Alonso
News

Kommentar: In Madrid hat eine neue Ära begonnen

  • 26.10.2025
  • 21:42 Uhr
Hitziges Duell in Madrid
News

Real gewinnt El Clasico: Hitziges Duell endet in Rangelei

  • 26.10.2025
  • 18:25 Uhr
imago images 1064414257
News

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico im TV, Livestream und Liveticker

  • 26.10.2025
  • 10:28 Uhr