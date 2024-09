Anzeige

Um bekannter zu werden, nutzt der VfB Stuttgart ganz besondere Marketingmaßnahmen. So nun geschehen in Madrid.

In Deutschland kennt jeder Fußballfan den VfB Stuttgart, im Ausland sieht das allerdings anders aus. Dort sind die Schwaben nach fast 15 Jahren ohne Champions League relativ unbekannt, was sich in Zukunft aber ändern soll.

Damit dies auch der Fall ist, hatte der Klub bereits angekündigt, im Rahmen der Auswärtsauftritte in der Champions League Guerilla-Marketingmaßnahmen umzusetzen.

So nun geschehen in Madrid. Der VfB spielt am Abend gegen Real (ab 21 Uhr im Liveticker), bereits seit Freitag fährt ein folierter Doppeldeckerbus in Stuttgart-Optik durch die Stadt. Diese werden vor allem von Touristen für Stadtrundfahrten genutzt.