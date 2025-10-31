Dann ist das Spiel aus, Neapel und Frankfurt trennen sich mit 0:0. Das Ergebnis geht so auch in Ordnung, gerade in Abschnitt zwei haben die Gäste gut mitgehalten, wenngleich so etwas der Zug Richtung Strafraum fehlte. Die Partenopei dagegen werden sich ärgern, in den entscheidenden Situationen nicht den richtigen Abschluss gefunden zu haben. So stehen nun beide Teams mit vier Punkten da, für das Weiterkommen braucht es da doch noch den einen oder anderen Zähler. Als nächstes trifft die Eintracht wieder auf einen italienischen Vertreter, Atalanta Bergamo kommt jedoch nach Deutschland. Am Wochenende steht jedoch erstmal das Duell mit Mainz auf dem Plan. Napoli dagegen trifft nun in der Serie auf Bologna, in der Königsklasse heißt der nächste Kontrahent Quarabag Agdam.

Am 4. Spieltag der Champions League kommt es zur Begegnung zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Nein, denn dann ist Pause, zwischen Neapel und Frankfurt steht es 0:0. Der Beginn gehörte ganz klar den Hausherren, die druckvoll reinstarteten und durchaus Chancen zur Führung hatten. Nachdem diese Phase überstanden war fand die Eintracht jedoch immer besser rein und schaffte es, die Partie ins Mittelfeld zu verlagern. Seitdem ist es ein intensiver Schlagabtausch, dem jedoch die Strafraumszenen fehlen. Für den zweiten Durchgang müssen sich die Gäste deshalb überlegen, wie sie auch einmal nach vorne kommen können, ansonsten werden sich die Partenopei sicher noch die eine oder andere Gelegenheit erarbeiten.

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League: Wer überträgt Eintracht Frankfurt

Für Eintracht Frankfurt steht in der Ligaphase der Champions League am vierten Spieltag bei der SSC Neapel eine Schlüssel-Begegnung an.

Mit drei Punkten nach drei Partien und zuletzt zwei Pleiten in Folge braucht Frankfurt nun dringend Punkte, um weiterhin unter den ersten 24 Teams in der Tabelle zu bleiben, die letztlich die K.o.-Phase des Wettbewerbs erreichen.

Zuletzt gab es in der Königsklasse für die Hessen zwei heftige Klatschen, jeweils 1:5 bei Atletico Madrid und zuhause gegen Liverpool. Durch die drei Punkte zum Auftakt gegen Galatasaray Istanbul, die man mit 5:1 aus dem Stadion schoss, liegt die Eintracht aber nach wie vor auf Rang 23 und damit auf Kurs in Richtung K.o.-Phase.

Neapel hat bislang ebenfalls nur drei Punkte holen können in der Champions League, zuletzt gab es auswärts bei der PSV-Eindhoven ein 2:6-Debakel. Den bislang einzigen Sieg feierten die Italiener am zweiten Spieltag durch einen 2:1-Heimerfolg gegen Sporting Lissabon.

ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel der Eintracht.