Der FC Bayern München muss zu seinem zweiten Auswärtsspiel in der Champions League bei Titelverteidiger Paris St.-Germain ran.

Am vierten Spieltag der Ligaphase in der Champions League kommt es zu einem absoluten Topduell. Der Titelverteidiger Paris St.-Germain empfängt den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Tatsächlich ist die Begegnung auch tabellarisch ein Duell auf Augenhöhe, sowohl die Bayern als auch PSG starteten mit drei Siegen in die Ligaphase der Königsklasse. PSG belegt Platz eins, die Bayern sind Zweiter.

Der Titelverteidiger aus der französischen Hauptstadt schoss in der Champions League zuletzt Leverkusen in der BayArena mit 7:2 ab, die Münchner gewannen ihrerseits mit 4:0 gegen den FC Brügge.

Das bislang letzte Duell zwischen den Bayern und PSG liegt ziemlich genau vier Monate zurück. Bei der FIFA Klub-WM in den USA besiegten die Franzosen den deutschen Rekordmeister im Viertelfinale mit 2:0.

Desire Doue und der zuletzt zum Ballon-d'Or-Sieger gekrönte Ousmane Dembele sorgten damals in Atlanta für die beiden PSG-Treffer.