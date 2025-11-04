Champions League: Zehn Bayern schlagen PSG in engem Spiel - Luis Diaz trifft doppelt und fliegt

Anzeige

FC Bayern München besteht Reifeprüfung gegen PSG Die Vorzeichen des großen Duells waren klar: Kapitän Manuel Neuer sah "die Gelegenheit zu zeigen, dass mit uns in Europa zu rechnen ist". Zuletzt hatte es in der Champions League vier Siege in Folge gegen PSG gegeben. Für Nummer fünf vertraute Coach Kompany nach der XXL-Rotation am Wochenende wieder seiner Bestbesetzung um Torgarant Harry Kane sowie die Flügelspieler Michael Olise und Díaz. Sein Gegenüber Luis Enrique bot etwas überraschend Weltfußballer Ousmane Dembele nach Verletzungsbeschwerden von Beginn an auf. Mit den "Fans im Rücken" war Enrique "selbstbewusst", dem Druck der Bayern standzuhalten.

Doch einer martialischen Choreographie samt Soldatenhelm und Totenkopf zum Trotz, jubelten gleich die Bayern: Nach einem hohen Ballgewinn von Dayot Upamecano sezierte Serge Gnabry die PSG-Abwehr mit einem Steckpass auf Olise. Als dieser an Keeper Lucas Chevalier scheiterte, nutze Díaz den Abstauber. Kompanys Pressingmonster hielten die Pariser Ballkünstler mit direkten Duellen gut in Schach. Überraschend fiel der vermeintliche Ausgleich: Dembele bugsierte den Ball mit der Brust ins Tor - allerdings aus einer Abseitsposition (22.). Es war nicht die einzige bittere Nachricht für Paris: Der Ballon-d'Or-Gewinner musste im Anschluss abermals angeschlagen ausgewechselt werden (25.).

