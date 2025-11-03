Bei Bayern Münchens Spiel in der Champions League bei Paris St.-Germain steht Schiedsrichter Maurizio Mariani im Fokus. Um den Italiener gibt es in der Heimat gerade mächtig Ärger.

Für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München steht am Dienstagabend in der Champions League bei Titelverteidiger Paris St.-Germain die wohl bislang schwierigste Aufgabe der laufenden Saison bevor (ab 21:00 Uhr im Liveticker).

Neben beiden Teams, die bislang jeweils alle drei Partien in der Ligaphase der Königsklasse gewinnen konnten, steht besonders auch der italienische Schiedsrichter Maurizio Mariani im Fokus. Um ihn gibt es in der Heimat gerade großen Ärger.

Der 43-Jährige ist nämlich zuletzt in der Serie A sogar suspendiert gewesen, wurde nun von der UEFA dennoch für das Spitzenspiel der Champions League zwischen PSG und den Bayern eingeteilt.

In der Serie A war Mariani zuletzt zusammen mit seinem Assistenten Daniele Bindoni für einige krasse Fehlentscheidungen verantwortlich, die zur Suspendierung führten.