Nein, denn dann ist Pause, zwischen Neapel und Frankfurt steht es 0:0. Der Beginn gehörte ganz klar den Hausherren, die druckvoll reinstarteten und durchaus Chancen zur Führung hatten. Nachdem diese Phase überstanden war fand die Eintracht jedoch immer besser rein und schaffte es, die Partie ins Mittelfeld zu verlagern. Seitdem ist es ein intensiver Schlagabtausch, dem jedoch die Strafraumszenen fehlen. Für den zweiten Durchgang müssen sich die Gäste deshalb überlegen, wie sie auch einmal nach vorne kommen können, ansonsten werden sich die Partenopei sicher noch die eine oder andere Gelegenheit erarbeiten.

Am 4. Spieltag der Champions League kommt es zur Begegnung zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Champions League: Wer überträgt Eintracht Frankfurt

Für Eintracht Frankfurt steht in der Ligaphase der Champions League am vierten Spieltag bei der SSC Neapel eine Schlüssel-Begegnung an.

Mit drei Punkten nach drei Partien und zuletzt zwei Pleiten in Folge braucht Frankfurt nun dringend Punkte, um weiterhin unter den ersten 24 Teams in der Tabelle zu bleiben, die letztlich die K.o.-Phase des Wettbewerbs erreichen.

Zuletzt gab es in der Königsklasse für die Hessen zwei heftige Klatschen, jeweils 1:5 bei Atletico Madrid und zuhause gegen Liverpool. Durch die drei Punkte zum Auftakt gegen Galatasaray Istanbul, die man mit 5:1 aus dem Stadion schoss, liegt die Eintracht aber nach wie vor auf Rang 23 und damit auf Kurs in Richtung K.o.-Phase.

Neapel hat bislang ebenfalls nur drei Punkte holen können in der Champions League, zuletzt gab es auswärts bei der PSV-Eindhoven ein 2:6-Debakel. Den bislang einzigen Sieg feierten die Italiener am zweiten Spieltag durch einen 2:1-Heimerfolg gegen Sporting Lissabon.

ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel der Eintracht.