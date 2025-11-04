Krankheitsbedingt musste Borussia Dortmund zuletzt auf Nico Schlotterbeck verzichten. Pünktlich zum Kracher gegen Manchester City und Erling Haaland kehrt der BVB-Profi zurück.

Nico Schlotterbeck steht Borussia Dortmund im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City wieder zur Verfügung.

Der DFB-Nationalspieler, der die Bundesliga-Partie am Freitag beim FC Augsburg (1:0) krankheitsbedingt verpasst hatte, war am Dienstag beim Mannschaftstraining des BVB auf dem Klubgelände in Brackel auf dem Platz.

Damit dürfte der 25-Jährige am Mittwoch (21.00 Uhr) für das Duell mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland wieder eine Option sein.