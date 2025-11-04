Anzeige
Champions League

Borussia Dortmund gegen Manchester City: Nico Schlotterbeck fit für Champions-League-Kracher gegen Erling Haaland

  • Aktualisiert: 04.11.2025
  • 20:03 Uhr
  • SID

Krankheitsbedingt musste Borussia Dortmund zuletzt auf Nico Schlotterbeck verzichten. Pünktlich zum Kracher gegen Manchester City und Erling Haaland kehrt der BVB-Profi zurück.

Nico Schlotterbeck steht Borussia Dortmund im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City wieder zur Verfügung.

Der DFB-Nationalspieler, der die Bundesliga-Partie am Freitag beim FC Augsburg (1:0) krankheitsbedingt verpasst hatte, war am Dienstag beim Mannschaftstraining des BVB auf dem Klubgelände in Brackel auf dem Platz.

Damit dürfte der 25-Jährige am Mittwoch (21.00 Uhr) für das Duell mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland wieder eine Option sein.

BVB ohne Julian Brandt und Niklas Süle in Manchester

"Da mache ich mir keine Gedanken", sagte Sportvorstand Lars Ricken vor dem Abflug.

Auch Julien Duranville, der am Wochenende bei der U23 sein Comeback gefeiert hatte, trainierte wieder mit dem Team von Trainer Niko Kovac.

Julian Brandt und Niklas Süle absolvierten derweil eine individuelle Einheit, beide stehen Kovac in Manchester nicht zur Verfügung.

