Die Tottenham Hotspur führen zur Halbzeit gegen überforderte Dortmunder verdient mit 2:0! Die Gastgeber erwischten den besseren Start, zeigten von Beginn an den Willen einen Treffer zu erzielen und machten dem BVB das Leben damit sehr schwer. Beim 1:0 blieben die Gastgeber nach einem Standard dran und nutzten den zweiten Ball zur Führung durch Romero (14.). Auch danach kannte das Spiel nur eine Richtung und zu allem Überfluss flog Svensson mit Rot vom Feld (26.). Das 2:0 durch Solanke war die logische Konsequenz (37.) und die Spurs hätten noch weitere Treffer erzielen können. 36% Zweikampfquote, 38% Ballbesitz und nicht ein einziger Torschuss unterstreichen die desolate Leistung der Dortmunder.

Am 7. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

BVB zu Gast bei Tottenham: So seht ihr die CL live im TV & Stream

Borussia Dortmund steht am 7. Spieltag der Champions-League-Ligaphase unter Zugzwang. Nachdem der BVB lange Zeit stabil in den Top-8 rangierte – und damit auf Kurs direkter Qualifikation ohne zusätzliche Playoff-Spiele war –, hat sich die Ausgangslage zuletzt spürbar verschlechtert.

Vor dem Start ins Champions-League-Jahr 2026 ist für die Schwarz-Gelben wieder Aufholarbeit angesagt.

Ausschlaggebend dafür war vor allem das letzte internationale Spiel im Dezember: Gegen FK Bodo/Glimt kam die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nicht über ein 2:2 hinaus.

Vor dem Duell mit Tottenham Hotspur belegt der BVB aktuell Rang zehn der Champions-League-Tabelle. Direkt dahinter lauert mit den Spurs auf Platz elf ausgerechnet der kommende Gegner.

Beide Teams weisen eine identische Bilanz auf – jeweils elf Punkte aus sechs Spielen, drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Selbst die Tordifferenz ist mit +6 gleich. Allerdings hat Dortmund sechs Tore mehr geschossen.

Damit wird das direkte Aufeinandertreffen zu einem echten Schlüsselspiel im Kampf um die K.-o.-Runden-Plätze. Kurioserweise verbindet beide Klubs noch mehr: Tottenham spielte am zweiten Spieltag ebenfalls gegen Bodo/Glimt – und kam wie der BVB nicht über ein 2:2 hinaus. Nun treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander, für die jeder Punkt entscheidend sein kann.