Die Regeln im Fußball entwickeln sich ständig weiter. Zur WM 2026 kann es jetzt neue Befugnisse für den VAR geben.

Schon bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) könnten die Befugnisse des Video-Assistenten erweitert werden.

Beim Treffen des International Football Association Board (IFAB) am Dienstag in London sprachen sich die Regelhüter darüber hinaus für einige Veränderungen der Spielregeln aus, "um den Spielfluss weiter zu verbessern und Verzögerungen zu reduzieren".

Die Video-Schiedsrichter (VAR) sollen künftig auch Eckball-Entscheidungen sowie die zweite Verwarnung bei einer Gelb-Roten Karte überprüfen können. Bisher dürfen nur Tore, Strafstöße, Rote Karten und mögliche Verwechslungen bei Platzverweisen überprüft werden.