Barcelona-Trainer Hansi Flick hat den Wechsel von Marc-Andre ter Stegen bestätigt. Der Nationaltorhüter verlässt die Katalanen damit nach über elf Jahren offiziell.

Der Wechsel von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona ist offenbar perfekt. Das bestätigte Trainer Hansi Flick am Dienstagabend. "Heute Morgen hat Marc gesagt, dass er nach Girona geht", sagte der 60-Jährige vor dem Königsklassenduell bei Slavia Prag. Eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht bislang noch aus.

Ter Stegen, der seinen Stammplatz beim Tabellenführer der spanischen Primera División verloren hatte, schließt sich dem Ligarivalen bis zum Saisonende an, um seine Einsatzchancen bei der Fußball-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) zu erhöhen.

"Ich finde, Marc ist ein fantastischer Torwart. Wir haben uns für die Zukunft des Vereins anders entschieden, und ich denke, das war die richtige Entscheidung", sagte Flick: "Aber ich wünsche ihm alles Gute, denn er ist ein fantastischer Torwart und vielleicht sehen wir ihn ja in der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Ich drücke ihm die Daumen dafür. Ich denke, er hat gute Chancen."