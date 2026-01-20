- Anzeige -
Fußball

Champions League: Manchester City und Paris Saint-Germain patzen - Vinicius Junior überragt bei Real-Torfestival

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 23:46 Uhr
  • SID

Der erste Abend des 7. Spieltags der Champions League hatte einige Überraschungen parat. Neben Manchester City verlor auch Titelverteidiger PSG.

Manchester City und Paris Saint-Germain patzen, die Konkurrenz zieht souverän davon: Der vorletzte Spieltag der Champions-League-Ligaphase hat Bewegung in die Spitzengruppe gebracht.

Während sich Tabellenführer FC Arsenal als erstes Team mit einem 3:1 (2:1) bei Inter Mailand für das Achtelfinale qualifizierte, festigte auch Rekordsieger Real Madrid seinen Platz unter den Top acht. Auch deshalb müssen Mitfavorit City und Titelverteidiger Paris nach bitteren Pleiten zittern.

Beim Fußball-Zwerg FK Bodö/Glimt verlor das Starensemble von Teammanager Pep Guardiola in Unterzahl 1:3 (0:2) und ließ damit wichtige Punkte im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale liegen. Eine Platzierung unter den Top acht der Ligaphase hat City nun nicht mehr in der eigenen Hand.

Blitz-Doppelpacker Kasper Högh (22./24.) und der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge mit einem Traumtor (58.) versetzten die 8270 Fans im hohen Norden Norwegens in Ekstase.

Rayan Cherki traf für City (60.), Strippenzieher Rodri sah vom deutschen Schiedsrichter Sven Jablonski die Gelb-Rote Karte (62.) und erschwerte eine Aufholjagd. Manchester, das auch in den letzten vier Spielen in der Premier League nicht gewinnen konnte, droht nun der Gang in die Play-offs.

Champions League: PSG stolpert in Portugal überraschend

Der Titelverteidiger Paris stolperte ebenfalls überraschend, hat im Vergleich zu den punktgleichen Engländern aber das deutlich bessere Torverhältnis. Bei Sporting Lissabon verlor das Team von Trainer Luis Enrique 1:2 (0:0).

Luis Suarez glänzte mit einem Doppelpack (74./90.), Paris verlor trotz des Ausgleichs durch Chwitscha Kwarazchelia (79.) die Kontrolle und immerhin einen wichtigen Punkt. Lissabon sprang derweil zwischen Paris und City auf den sechsten Tabellenplatz.

Real Madrid mit Torfestival gegen Monaco

Einen besseren Abend erlebten der FC Arsenal und Real Madrid: Angeführt vom überragenden Vinicius Júnior feierte der Rekordsieger Real einen souveränen Sieg - und gleichzeitig Versöhnung. Im dritten Spiel nach der Entlassung von Xabi Alonso gelang gegen die AS Monaco ein lockeres 6:1 (2:0).

Im Fokus stand dabei Vinicius, nachdem der Brasilianer zuletzt von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Am Dienstagabend engagierte sich der Offensivstar in der Defensive, heimste dafür Szenenapplaus ein und steuerte obendrein drei Vorlagen und einen Treffer (63.) bei.

Eine seiner Hereingaben lenkte Monacos deutscher Nationalspieler Thilo Kehrer ins eigene Tor (55.). Kylian Mbappé überzeugte mit einem Doppelpack (5./26.), auch Franco Mastantuono (51.) und Jude Bellingham (80.) trafen.

Spitzenreiter Arsenal hält derweil seine makellose Bilanz aufrecht und hat das Achtelfinale sicher. Bei Inter Mailand gelang der siebte Sieg im siebten Gruppenspiel. Gabriel Jesus traf doppelt für die Gunners (10./31.), der zwischenzeitliche Ausgleich von Petar Sucic (18.) war für Inter zu wenig.

