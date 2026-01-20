Der erste Abend des 7. Spieltags der Champions League hatte einige Überraschungen parat. Neben Manchester City verlor auch Titelverteidiger PSG. Manchester City und Paris Saint-Germain patzen, die Konkurrenz zieht souverän davon: Der vorletzte Spieltag der Champions-League-Ligaphase hat Bewegung in die Spitzengruppe gebracht. Die Highlights aus der Champions League: Mi., 23 Uhr LIVE im Stream auf Joyn Während sich Tabellenführer FC Arsenal als erstes Team mit einem 3:1 (2:1) bei Inter Mailand für das Achtelfinale qualifizierte, festigte auch Rekordsieger Real Madrid seinen Platz unter den Top acht. Auch deshalb müssen Mitfavorit City und Titelverteidiger Paris nach bitteren Pleiten zittern. Beim Fußball-Zwerg FK Bodö/Glimt verlor das Starensemble von Teammanager Pep Guardiola in Unterzahl 1:3 (0:2) und ließ damit wichtige Punkte im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale liegen. Eine Platzierung unter den Top acht der Ligaphase hat City nun nicht mehr in der eigenen Hand.

Blitz-Doppelpacker Kasper Högh (22./24.) und der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge mit einem Traumtor (58.) versetzten die 8270 Fans im hohen Norden Norwegens in Ekstase. Rayan Cherki traf für City (60.), Strippenzieher Rodri sah vom deutschen Schiedsrichter Sven Jablonski die Gelb-Rote Karte (62.) und erschwerte eine Aufholjagd. Manchester, das auch in den letzten vier Spielen in der Premier League nicht gewinnen konnte, droht nun der Gang in die Play-offs.

Champions League: PSG stolpert in Portugal überraschend Der Titelverteidiger Paris stolperte ebenfalls überraschend, hat im Vergleich zu den punktgleichen Engländern aber das deutlich bessere Torverhältnis. Bei Sporting Lissabon verlor das Team von Trainer Luis Enrique 1:2 (0:0). Die BVB-Noten nach der Pleite gegen Tottenham

