WM 2026 - Iran: Verbandspräsident stellt Teilnahme infrage

Der Präsident des iranischen Fußball-Verbandes hat erneut eine Teilnahme der Nationalmannschaft der Männer an der WM in den USA, Mexiko und Kanada infrage gestellt.

"Wenn die Weltmeisterschaft so aussieht - wer bei klarem Verstand würde seine Nationalmannschaft an so einen Ort schicken", sagte Mehdi Taj im iranischen Staatsfernsehen. Iran soll seine Vorrundenspiele in den USA bestreiten, zwei in Los Angeles, eines in Seattle.

Taj traf seine Äußerungen im Zusammenhang mit den Vorfällen rund um die Nationalmannschaft der Frauen, die an der Asien-Meisterschaft in Australien teilgenommen hatte.

Mindestens fünf Spielerinnen hatten nach Angaben der australischen Regierung nach dem Ausscheiden in der Vorrunde um Asyl gebeten. Darunter ist auch Kapitänin Zahra Ghanbari. Taj behauptete dagegen, die Spielerinnen seien entführt worden und würden nun als "Geiseln" gehalten.