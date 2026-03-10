- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

WM 2026 - Iran: Verbandspräsident stellt Teilnahme infrage

  • Aktualisiert: 10.03.2026
  • 21:24 Uhr
  • SID

Der Präsident des iranischen Fußball-Verbandes hat erneut eine Teilnahme der Nationalmannschaft der Männer an der WM in den USA, Mexiko und Kanada infrage gestellt.

"Wenn die Weltmeisterschaft so aussieht - wer bei klarem Verstand würde seine Nationalmannschaft an so einen Ort schicken", sagte Mehdi Taj im iranischen Staatsfernsehen. Iran soll seine Vorrundenspiele in den USA bestreiten, zwei in Los Angeles, eines in Seattle.

Taj traf seine Äußerungen im Zusammenhang mit den Vorfällen rund um die Nationalmannschaft der Frauen, die an der Asien-Meisterschaft in Australien teilgenommen hatte.

Mindestens fünf Spielerinnen hatten nach Angaben der australischen Regierung nach dem Ausscheiden in der Vorrunde um Asyl gebeten. Darunter ist auch Kapitänin Zahra Ghanbari. Taj behauptete dagegen, die Spielerinnen seien entführt worden und würden nun als "Geiseln" gehalten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Iran: Spielerinnen "Verräterinnen in Kriegszeiten"

Einige der Spielerinnen waren vom iranischen Staatsfernsehen als "Verräterinnen in Kriegszeiten" gebrandmarkt worden, nachdem sie vor der Auftaktniederlage gegen Südkorea auf das Mitsingen der Nationalhymne verzichtet hatten. In den beiden folgenden Spielen, stellte Taj fest, habe dann die gesamte Mannschaft die Nationalhymne gesungen und salutiert.

Taj machte US-Präsident Donald Trump verantwortlich für die angebliche Entführung der Spielerinnen.

"Er hat Australien gedroht: Wenn ihr ihnen kein Asyl gewährt, werde ich ihnen Asyl in den USA gewähren." Nach dem letzten Spiel habe die australische Polizei "laut unseren Informationen ein oder zwei Spielerinnen aus dem Hotel geholt". Taj ergänzte: "Wie kann man da optimistisch auf eine Weltmeisterschaft blicken, die in Amerika stattfinden soll?"

- Anzeige -
Weitere Inhalte
imago images 1069923473
News

WM 2026: Bundestrainer Nagelsmann verstärkt Trainerteam

  • 10.03.2026
  • 16:39 Uhr
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) and Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) looks dejected during the UEFA Champions League 2025 26 League Knockout Play-off Second Leg match between Atalanta BC ...
News

Nach Wanner: Auch BVB-Star spielt künftig für Österreich

  • 10.03.2026
  • 10:11 Uhr
Bekommt eine Pause: Neymar
News

Verletzung vorgetäuscht? Neymar wirft Fragen auf

  • 10.03.2026
  • 07:26 Uhr
Fussball 1. Bundesliga Saison 2025 2026 25. Spieltag FC Bayern Muenchen - Borussia Moenchengladbach 06.03.2026 Schlussjubel FC Bayern Muenchen vor der Suedkurve nach dem Spiel; Torwart Jonas Urbig,...
News

WM-Überraschung um Bayern-Star?

  • 09.03.2026
  • 16:22 Uhr
07.03.2026, Deutschland, Mainz, Fußball Bundesliga, Saison 2025 2026, 25. Spieltag, 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart, Jubel nach dem 1.2 Tor, Torschütze Deniz Undav (VfB) *** 07 03 2026, Germany, ...
News

Kommentar: Undav muss im WM-Kader gesetzt sein

  • 09.03.2026
  • 16:13 Uhr
Irakische Fans bei einem Qualifikationsspiel
News

Fußball WM 2026: Irak fordert Playoff-Verlegung

  • 09.03.2026
  • 14:16 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 09.03.2026
  • 08:43 Uhr
Einer für die WM? Lennart Karl
News

Matthäus rät Nagelsmann: "Auf keinen Fall" ohne Karl

  • 09.03.2026
  • 07:53 Uhr
Steven Cherundolo sorgt sich um seine Heimat
News

Ex-96-Profi Cherundolo sorgt sich um Situation in den USA

  • 09.03.2026
  • 05:28 Uhr
Leroy Sané gegen die Slowakei
News

Leroy Sané zur WM? Julian Nagelsmann lässt aufhorchen

  • 08.03.2026
  • 21:54 Uhr