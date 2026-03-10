FC Bayern: Bittere Tränen! Star nach Comeback direkt wieder verletzt

Davies verletzte sich im Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo in der 71. Minute ohne Gegnereinwirkung und hatte augenscheinlich große Schmerzen. Unter Tränen verließ der Kanadier den Platz.

Alphonso Davies wird weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Der Kanadier, der erst vor wenigen Wochen von einer Muskelverletzung zurückgekehrt war, verletzt sich gegen Atalanta Bergamo erneut.

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Davies wurde erst nach der Halbzeit eingewechselt. Er hatte sich im Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt einen Muskelfaserriss zugezogen. Vor rund einem Jahr hatte er sich im März 2025 das Kreuzband gerissen - nun droht die nächste Pause. Eine genaue Diagnose steht noch aus.