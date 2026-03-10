- Anzeige -
Champions LEague

FC Bayern: Bittere Tränen! Star nach Comeback direkt wieder verletzt

  Aktualisiert: 10.03.2026
  23:23 Uhr
  • Julian Huter

Alphonso Davies wird weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Der Kanadier, der erst vor wenigen Wochen von einer Muskelverletzung zurückgekehrt war, verletzt sich gegen Atalanta Bergamo erneut.

Davies verletzte sich im Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo in der 71. Minute ohne Gegnereinwirkung und hatte augenscheinlich große Schmerzen. Unter Tränen verließ der Kanadier den Platz.

Davies wurde erst nach der Halbzeit eingewechselt. Er hatte sich im Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt einen Muskelfaserriss zugezogen. Vor rund einem Jahr hatte er sich im März 2025 das Kreuzband gerissen - nun droht die nächste Pause. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

