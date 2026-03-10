Champions League
FC Bayern - Zusammenprall! Tränen! FCB bangt nach Gala bei Atalanta Bergamo um Trio
- Aktualisiert: 11.03.2026
- 00:15 Uhr
- SID
Der FC Bayern muss nach seinem berauschenden Sieg bei Atalanta Bergamo (6:1) den Ausfall dreier Spieler befürchten.
Alphonso Davies wurde am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League weinend ausgewechselt, der eingewechselte Jamal Musiala humpelte und konnte das Spiel nicht beenden. Auch Torhüter Jonas Urbig war angeschlagen.
Sportvorstand Max Eberl gab nach dem Abpfiff eine erste Einschätzung. "Bei Davies ist es wahrscheinlich etwas Muskuläres, Jonas ist ein bisschen benebelt, er hat ein bisschen Kopfschmerzen. Bei Jamal war es eher eine Vorsichtsmaßnahme, er hat was am Knöchel gespürt", berichtete er. "Aber Genaues kann ich nicht sagen."
Urbig wurde wegen Sehstörungen ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Eine genau Diagnose steht aber noch aus.
VIDEO: Joshua Kimmich plötzlich in Erklärungsnot: Gelbe Karte Absicht?
Es sei zu hoffen, "dass die Verletzungen von Alphonso und Jamal nicht so schlimm sind", sagte Kapitän Joshua Kimmich bei Prime Video. "Das hat uns in der vergangenen Saison einiges gekostet. Das darf diese Saison nicht passieren."
Musiala befindet sich nach seinem Wadenbeinbruch noch in der Aufbauphase. Davies ging in der 70. Minute in die Knie und verließ eigenständig, aber unter Tränen den Platz. Seine Mitspieler und Trainer Vincent Kompany versuchten, ihn zu trösten. Urbig musste in der Nachspielzeit nach einem Zusammenprall von zwei Betreuern gestützt werden.
FC Bayern: Davies war zuletzt erst zurückgekehrt
Davies war erst im Dezember nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt. Wegen eines Muskelfaserrisses musste er zuletzt erneut pausieren. Urbig ersetzte in Bergamo den an der Wade verletzten Manuel Neuer.
Die Bayern sind vor der Länderspielpause Ende März in der Liga noch bei Bayer Leverkusen und gegen Union Berlin gefordert, am Mittwoch kommender Woche findet das Rückspiel gegen Bergamo statt.