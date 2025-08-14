Der norwegische Rekordmeister setzte sich am Donnerstagabend in der dritten Qualifikationsrunde durch ein 1:0 im Rückspiel bei Hammarby IF (Hinspiel 0:0) durch und löste damit das Ticket für das Duell mit den Rheinhessen.

Am kommenden Donnerstag reist das Team von Trainer Bo Henriksen zunächst zum Hinspiel nach Trondheim, eine Woche später findet das zweite Duell in Mainz statt. Der Sieger qualifiziert sich für die Ligaphase des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs.

Zuvor ist der FSV am Montag (18.00 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals noch bei Dynamo Dresden gefordert. Durch die Teilnahme an den Playoffs wartet ein straffes Programm auf die Mainzer: Zu Beginn der Saison müssen die 05er fünf Partien in 14 Tagen absolvieren. Mit dem Antrag auf eine Verlegung des Pokalspiels war der Klub gescheitert.