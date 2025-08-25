Anzeige
UEFA Conference League Playoffs

Mainz 05 vs. Rosenborg Trondheim live: Conference League Playoffs im Free-TV, Stream und Ticker - Mainzer fahren nach Europa

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 08:29 Uhr
  • ran.de

Mainz 05 trifft im Rückspiel der Conference-League-Playoffs auf Rosenborg. Wer überträgt das Spiel im Free-TV? Und wo gibt es einen Livestream und einen Liveticker?

Der 1. FSV Mainz 05 steht mit dem Rücken zur Wand: Nach der 1:2-Niederlage in Norwegen muss im Rückspiel der Conference-League-Playoffs gegen Rosenborg nun unbedingt ein Sieg her.

Der Bundesligist blickt trotz zweier bitterer Last-Minute-Niederlagen in Folge und Terminstress optimistisch auf die Partie: "Man darf es nicht dramatisieren, wir sind in der ersten Woche", sagte Sportvorstand Christian Heidel. "Wir hatten eins der schwierigsten Pokallose, haben das überstanden. Hatten in Trondheim ähnlich wie gegen Köln eine unglückliche Niederlage, kriegen jeweils das Gegentor in letzter Minute."

Conference League - play-off 2025 2026: Rosenborg - Mainz. Trondheim 20250821. Mainz 05 s Paul Nebel during the Conference League - play-off in football between Rosenborg and Mainz at Lerkendal Sta...

Mainz 05 vs. Rosenborg live und KOSTENLOS auf Joyn schauen!

Das Rückspiel der UEFA Conference Playoffs gibt's LIVE auf Joyn.

Doch jammern werde man vor dem Rückspiel gegen die Norweger keineswegs. "Dann können wir abmelden", so Heidel. Die Partie am Donnerstag werde "ein klassisches Spiel für die Mainzer". Auch Trainer Bo Henriksen bleibt für "das Finale" gegen Rosenborg optimistisch.

Mit einer Qualifikation für die Ligaphase der Conference League würde Mainz zum ersten Mal seit 2016 wieder in der Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs spielen. Zuletzt hatten die 05er in der Saison 2016/17 international gespielt, sie scheiterten damals in der Gruppenphase der Europa League.

1. FSV Mainz 05 vs. Rosenborg BK live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Rückspiel der Conference-League-Playoffs?

  • Spiel: 1. FSV Mainz 05 vs. Rosenborg BK
  • Wettbewerb: UEFA Conference League Playoffs; Rückspiel
  • Datum: 28. August 2025
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: MEWA Arena (Mainz)

Conference League Playoffs live: Läuft Mainz vs. Rosenborg im Free-TV?

Ja, läuft es. Der SWR überträgt das Duell live und kostenlos im Free-TV.

Mainz 05 gegen Rosenborg Trondheim im Livestream: Conference League Playoffs kostenlos auf Joyn sehen

Die SWR-Übertragung lässt sich kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der SWR-Website und auch in der ARD-Mediathek zu finden.

Rosenborg zu Gast in Mainz live: Wo gibt's einen Ticker zum Rückspiel der Conference League Playoffs?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Mainz 05 vs. Rosenborg BK live: Alle Informationen zur Übertragung der UEFA Conference League Playoffs:

  • Spiel: 1. FSV Mainz 05 vs. Rosenborg BK
  • Datum und Uhrzeit: 28. August; 21:00 Uhr
  • Trainer: Bo Henriksen (Mainz 05), Alfred Johansson (Rosenborg BK)
  • Free-TV: SWR
  • Pay-TV: -
  • Livestream: Joyn, SWR.de, ARD-Mediathek
  • Liveticker: ran.de, ran-App
