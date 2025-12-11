Massiver Schiri-Ärger hat Urs Fischer den Einstand als Trainer des 1. FSV Mainz 05 in der Conference League verdorben.

Das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga kam in der Conference League am vorletzten Spieltag der Ligaphase mit zehn Mann nicht über ein 1:1 (1:1) beim polnischen Meister Lech Posen hinaus und muss nach einem fragwürdigen Strafstoßpfiff um den Achtelfinaleinzug bangen.

Mikael Ishak war per "geschenktem" Foulelfmeter (41.) für Posen erfolgreich. Der Mainzer Nikolas Veratschnig sah wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte (66.). Joker Sota Kawasaki (28.) traf für die Rheinhessen, die im Europacup weitaus besser als in der heimischen Liga unterwegs sind. Nach fünf Spielen stehen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche.

"Wir haben allen Widrigkeiten getrotzt", sagte Torhüter Daniel Batz bei RTL+: "In unserer Situation mit zehn Mann 25 Minuten zu überstehen, das ist überragend."

Am letzten Spieltag haben die Mainzer kommenden Donnerstag gegen die Türken von Samsunspor die Chance auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ohne den Umweg über die Play-offs. Schon am Sonntag muss der FSV in der Bundesliga bei Rekordmeister Bayern München ran (17.30 Uhr/DAZN).