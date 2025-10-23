Sansation in der Europa League: Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar schockt Lech Posen.

Der Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar hat den polnischen Fußball-Meister Lech Posen bis auf die Knochen blamiert. Der krasse Außenseiter gewann in der Conference League 2:1 (1:1), es war der erste Sieg eines Teams aus Gibraltar in der Gruppen- oder Ligaphase eines Europapokalwettbewerbs.

Die Red Imps hatten am ersten Spieltag noch 0:5 gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina verloren, nun aber schlug ihre große Stunde: Christian Rutjens traf im Europa Point Stadium in der 88. Minute zum umjubelten Sieg.

Hinter den Lincoln Red Imps liegt eine wahre Europa-Odyssee: In der Qualifikation zur Champions League war nach Siegen gegen Vikingur Göta von den Färöern gegen Roter Stern Belgrad Endstation, weiter ging es in der Europa-League-Quali mit einem Erfolg gegen den FC Noah Jerewan aus Armenien und dem Aus gegen Sporting Braga. Lohn war dennoch die Teilnahme an der Ligaphase des "kleinsten" Wettbewerbs, wo es jetzt den großen Sieg zu bejubeln gab.