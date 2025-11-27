In der Bundesliga in der Krise - und nun auch in Europa besiegt: Der FSV Mainz 05 hat in seiner Wohlfühloase Conference League die erste Niederlage kassiert und einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale verpasst.

Der 1. FSV Mainz 05 von Trainer Bo Henriksen unterlag bei Universitatea Craiova in Rumänien mit 0:1 (0:0) und ging im vierten Spiel erstmals nicht als Sieger vom Platz.

Mit neun Punkten stehen die Mainzer dennoch gut da und haben realistische Chancen auf einen Platz unter den Top acht, der für die direkte Achtelfinalteilnahme berechtigt.

Assad Al-Hamlawi (67./Foulelfmeter) traf für die Gastgeber zum Sieg gegen die Mainzer, die in der Bundesliga mit nur einem Erfolg aus elf Spielen auf Abstiegsplatz 17 rangieren. Zusätzlicher Stimmungsdämpfer am Donnerstag: Torwart Robin Zentner musste bereits in der ersten Halbzeit mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden.